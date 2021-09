APID Campana: Edición 30º Aniversario (Versión PDF)

P U B L I C









NOTICIAS RELACIONADAS: Cursos de Asistente Terapéutico para discapacitados 30 años trabajando por la inclusión en Campana y la región Hay Equipo Además de contar con más de 40 empleados y proveedores (orientadores, auxiliares, administrativos, auxiliares de enfermería, personal de cocina, limpieza, mantenimiento y transporte, entre otros) el actual staff de A.P.I.D. está conformado de la siguiente manera: Coordinadora General: María Luján Modarelli Director Técnico: Raúl Carcabal Directora Médica: Moira Behocaray Trabajadora Social: Anali Kogut Psicólogas: Cynthia Campelo y Florencia Sarmiento Médico: Bernardo Rosales Fonoaudióloga: Paula Castronuovo Nutricionista: Marcela Fassina Terapistas Ocupacionales: Cecilia Dalla y Martina Ellemberguer Psiquiatra: Josefina Bianconi Kinesióloga: Cintia Moreyra Ingeniero en Seguridad e Higiene: Mariano Ardiles Contador: Juan Carlos Picciau Abogado: Diego Yanquilevich VERSION PDF Disponemos en ésta entrada la versión PDF del suplemento especial "APID 30 Aniversario", para descargar o ver online: INSTRUCCIONES: Si desea descargar el archivo PDF, verlo a pantalla completa o compartirlo con otras personas, haga click en el icono negro de "Ventana emergente" (ubicado arriba a la derecha del mismo), al hacerlo se abrirá una nueva ventana, donde verá además opciones para descargar y compartir el archivo.

APID CAMPANA: HAY EQUIPO LAS TRES PATAS DE A.P.I.D. CENTRO DE DÍA Destinado a pacientes no residentes, favorece el desenvolvimiento activo en la vida cotidiana, facilitando así la integración plena. Atiende en abordajes diferenciados a jóvenes y adultos que por sus patologías (discapacidades moderadas y severas, epilepsias graves y autismos) no puedan ingresar a otros espacios a partir de actividades de integración y pautas de conducta en la vida diaria, laborales no productivas, socialización, expresión corporal y educación física, entre otras. HOGAR CON CENTRO DE DÍA Para residentes, brinda una cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales (vivienda, alimentación, atención especializada) a personas con discapacidad sin grupo familiar propio o continente. Está dirigido a personas cuya discapacidad y nivel de autovalimiento e independencia sean medios o bajos, y requieran asistencia y protección las 24 horas. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - Servicio de Orientación Familiar, coordinado por un asistente social y un psicólogo. - Servicio de comedor completo, con la supervisión de una nutricionista que incluye desayuno, almuerzo y merienda. - Servicio de transporte puerta a puerta, para quienes por su patología o por no contar de medios propios de movilidad así lo requieran.