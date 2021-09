Efemérides del día de la fecha, 19 de Septiembre

P U B L I C





DÍA DEL CHAMAMÉ Instituido mediante la Ley Nº 26.558 en el año 2009, en este día se conmemora el fallecimiento de Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los mayores exponentes de este género. El año pasado, el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Así, se convirtió en el tercer bien cultural argentino en alcanzar dicha distinción, después del fileteado porteño y el tango. Mario del Tránsito Cocomarola nació el 15 de agosto del año 1918 en San Cosme, Corrientes. Siguiendo los pasos de su padre, Cocomarola comenzó a tocar el acordeón a los 8 años. Cinco años después, tras el fallecimiento de su progenitor, comenzó a actuar profesionalmente para colaborar con la economía familiar. En el año 1935 integró la "Orquesta Folkórica de Corrientes", en la cual sus compañeros lo impulsaron a tocar el bandoneón, instrumento que aprendió con rapidez. En el año 1940 partió a Buenos Aires, donde formó parte del conjunto "Los Hijos de Corrientes" y, paralelamente, tocó en el "Cuarteto Correntino Ramírez", el conjunto "Los Kunumi" y el "Conjunto Correntino Irupe". Dos años después, fundó el "Trío Cocomarola" y realizó su primera grabación para el sello Odeon. En el año 1958 pasó al sello "Philips" y cambió el nombre de su agrupación a "Tránsito Cocomarola y su conjunto". Entre sus composiciones más importantes se encuentran "Kilómetro 11", "Virgencita de Itatí", "Puente Pexoa" y "El zaino". Falleció en el año 1974 en Buenos Aires.



FALLECE ÁNGEL LABRUNA Ángel Amadeo Labruna nació el 28 de septiembre del año 1918 en Buenos Aires. Comenzó su carrera futbolística en River desconociendo que se convertiría en uno de los máximos ídolos del club; a los 21 años debutó en Primera División, bajo las órdenes de Renato Cesarini, en la derrota 1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata. Unos meses después convirtió su primer gol en la victoria 4 a 2 ante Atlanta. Integrante de la recordada delantera denominada "La Máquina", "El Feo" demostró su destreza en cada partido y se consagró campeón del Campeonato de Primera División (1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957) además marcó 317 goles en 545 partidos. Por otro lado, jugó en Rampla Juniors (Uruguay), Rangers (Chile) y Platense. En cuanto a la Selección, Labruna salió campeón de la Copa América (1946 y 1955). Tras colgar los botines, "Ángelito" dirigió Defensores de Belgrano, Platense, Rosario Central y, por supuesto, River; cabe agregar que sacó campeón a "El Millonario" del Torneo Metropolitano (1975, 1977,1979 y 1980) y el Torneo Nacional (1971, 1975 y 1979). Falleció en el año 1983 en Buenos Aires.



"I JUST CAN´T STOP LOVING YOU" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1987, el sencillo "I just can´t stop loving you" de Michael Jackson destronaba a "La Bamba" de "Los Lobos" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Bad" (1987) y compuesto por el cantante estadounidense, la canción fue cantada a dúo con Siedah Garrett después de que Whitney Houston y Barbra Streisand declinaran la propuesta: "Fue una sorpresa total. Cuando entré a la cabina vi a Michael Jackson frente a un micrófono y había otro para mí. En la partitura decía: ´Michael´, ´Siedah´, ´Michael´, ´Siedah´, etc. Dije, ´Wow, ahora entiendo".