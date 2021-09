A cualquiera de nosotros nos puede sorprender un accidente o una enfermedad y tener que ver o enfrentar de cerca la posibilidad de la muerte. Y recién allí es cuando se nos cruza por la mente si estamos o no preparados. ¿Sabías que para ir al cielo es necesario estar reconciliados y en Paz con Dios? Hay una forma para ser o estar reconciliados con Dios, y esto fue logrado por el único Hijo de Dios, Jesucristo. Se necesitaba un sacrificio para limpiar nuestros pecados, y Jesús se entregó voluntariamente para ser ese sacrificio. Él fue clavado a una cruz y derramó su sangre para limpiar nuestro pecado. Milagrosamente al tercer día resucitó de los muertos, confirmando que él era Todopoderoso para salvarnos. Arrepintiéndonos de lo que no le agradó a Dios y poniendo nuestra confianza en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es la única manera de tener la salvación, la vida eterna, y la reconciliación con Dios. (Juan 14:6) Jesús le dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí ". (Juan 3:16-17) es un pasaje claro: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él". Para estar perdido por siempre, simplemente no hace falta hacer nada. (Juan 3:18) "El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios". Pero para salvarse, la Biblia dice: (Romanos 10:9-10) "Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación". Hay un regalo de parte de Dios para usted. (Romanos 6:23) "Pero la dádiva (regalo) de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro". (Romanos 10:13) "Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo". ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Está listo? Si es así, haz la siguiente oración: Dios, reconozco que soy pecador, sé que no puedo salvarme a mí mismo. Creo, que Cristo murió en mi lugar para pagar mis pecados. Creo sinceramente y de todo corazón que Jesús murió en la cruz por mí, y que resucitó de los muertos. Creo en Cristo y lo recibo por fe como mi salvador". ¿Quieres saber más de las buenas noticias de Jesús, el salvador? Búscalo, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar