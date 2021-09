» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 19/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

GT900: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Gral. Belgrano con otro parque interesante de autos en sus dos clases AyB. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PARTICIPAR: Dentro de los contenidos de la GT900 viene participan do el zarateño Ivan Gonzalez que ganó las dos últimas carreras en la final de no ganadores lo que tiene muy contento al piloto en cuestión. ENTREVER: En nota para nuestro programa radial Rincón Tuerca Adriano Zarantonello dejó entrever que mantiene su intención de correr en karting y también correr en la Clase TC 1600 con un Fiat Uno. HACER: En la última carrera con el Fiat Uno alcanzó un sexto lugar donde con la atención total del auto por parte de Tussa el Tano quedó conforme y quiere hacer todas las fechas que restan del año. ATENDER: Si bien no se lo puede ver en los kartódromos Mauro Santucho sigue atendiendo motores para el karting en su Taller donde sigue trabajando pero no hace atención en pista. Mirá vos! SUEÑO: El regreso de Cristian Falivene a la alta competencia se va concretando dado que se suma a la Clase Ligth del TC Bonaerense con su hijo Emiliano que como piloto invitado participaron en Gualeguaychú concretando un viejo sueño de correr junto a su hijo. CONOCER: La señora está conmovida por tener acceso a conocerlos costos que su hijo produce para correr en karting y aunque el papá del piloto busca encontrar una salida decorada ya se cree que no será fácil verlo pisar un kartódromo. Será para tanto? ASEGURAR: Los que son allegado, seguidores y amigos aseguran que Damian Toledo no va a seguir corriendo como lo venía desarrollando en la categoria Alma en la clase TC 1600 con el auto que ellos atendían en su propio taller. Y Roo que dice? RALLY FEDERAL: Los dirigentes de la categoria confirmaron que su próxima fecha será el venidero 24 y 25 de setiembre en la ciudad de Arrecifes para todas sus clases. PRESENCIA: Los representantes locales de Campana ya confirmaron su presencia con todos sus 4 autos que ya fueron inscriptos para la carrera con Gerardo, Gustavo, Gabriel y Victoria como los conductores de dichos vehículos. NAVEGANTE: En el ámbito personal Gustavo Emma arrancó el campeonato con Valentina su hija como navegante pero la dama está de viaje y esa butaca ocupara Gustavo Veron el ex acompañante del recordado Emilio Gobetto en el TC Regional. ATENCION: Como desde el arranque del año la atención de todos los autos que se atienden en la calle Coletta está a cargo de Claudio Capuano que además tiene también la atención en pista en cada competencia donde además está el asesoramiento en la suspensión por parte de Carlos Debesa. GANADORES: La categoria Alma viene de correr en el autódromo de Concepción del Uruguay donde desarrolló dos fechas en el fin de semana donde los ganadores fueron en TC 1600: Adrian Petracca y Sanchez. Clase Dos: Repollo y Lagos. Clase Tres: ganó las dos Matias Devotto. TC 1100: Dangelo. Cabral y Promocional: Ezequiel Scalercio. GIRAR: Está entusiasmado con su flamante camioneta para sumarse a El Cañon 4x4 y pudo empezar a girar con ella para tener en claro que ya puede o no estar en la próxima fecha lo que el saldo fue positivo y Jorge Biggi se mostró conforme. ACCIDENTE: No fue su mejor fin de semana en la carrera de la categoria Prokart para Ignacio Lopez que corrió dos finales y no pudo concretar ninguna de ellas dado que por diferentes accidentes debió abandonar y terminó con el karting golpeado y esto ahora implica en su equipo pensar como se sigue en esta categoria. CAMIONETA: Cuando levantó la cortina de su galpón lo puso de cara a no encontrar su camioneta que ya no se veía en dicho lugar y se asustó pensando en lo peor hasta que después descubrió que la misma estaba a media cuadra en la calle y Andrés Rivero respiró. Sin duda el alcohol siempre deja secuelas. CLIMÁTICAS: Las razones climáticas frustraron la fecha del Enduro Baires en la ciudad de Junin donde iba a participar el campanense Ariel Melon que viene segundo en su clase en el campeonato. Ahora se trasladó la fecha para este domingo en el mismo lugar. ABRIR: Luego de la pandemia se abren las puertas del galpón del flaco Traverso en la ciudad de Ramallo ubicado muy cerca de la estación y el público podrá ya empezar a visitar el mismo donde se muestran todos los autos que utilizó Don Juan Maria a lo largo de su trayectoria tan exitosa utilizando diferentes marcas y distintas categorias donde en todas ganó. TURISMO NACIONAL: La categoria más federal de nuestro país está desarrollando la novena carrera del campeonato en el autódromo Oscar Cabalen en la provincia de Córdoba con sus dos clases y otro parque interesante de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. AFRONTAR: Victor Gonzalez viene de correr en el TC1100 de Alma en Concepción de Uruguay donde afrontó dos finales y en la primera llegó quinto para en la otra competencia hizo podio con el segundo lugar con la motorización de Enrique Bustos y el chasis a cargo del mismo piloto. VICTORIA: La que viene de obtener Constanza Toledo en su clase de karting en la categoria Kart Plus donde la joven campanense puso de manifiesto en el nivel competitivo que está atravesando para la alegria de la familia donde mamá Zulma y papá Gabriel hasta se emocionaron y el abuelo Antonio se encargó de mandar el video de dicha carrera a sus amigos. TOPE RACE: La categoria está llevando adelante otra carrera del campeonato en el autódromo Hermanos Galvez durante este fin de semana. Televisa desde las 10 hs TCySports a través del programa Carburando. DECISION: Nestor Benitez tomó la decisión de continuar en la categoria TC Roqueperense en la clase de los chasis con su Chevrolet de donde viene de hacer un podio con la motorización de Leonardo Mangano y el representante de Zárate, desea hacer todo el calendario que resta para cerrar el campeonato. INVITADO: Continuando con Benitez ya tiene decidido que en la carrera con piloto invitado portal categoria ya tiene definido que será su propio motorista Leonardo Mangano competencia que se puede llegar en el mes de octubre. ENDURO BAIRES: La categoria se presenta en el predio de Junin donde debió suspender la misma por razones climáticas en su momento el representante local Ariel Melon confirmó que será parte de la misma. TC BONAERENSE: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra competencia con pilotos invitados en el autódromo de Gualeguaychú que desde las 20 hs comienza con su espectáculo. ACTIVIDAD: Luego de un tiempo prolongado Braian Donamari retomo la actividad en el automovilismo y estará en esta competencia del bonaerense en la Clase Ligth con su tío Maximiliano como piloto invitado abordo de ese chasis que tanto momento les brindó a toda la familia. FIESTA: El zarateño Fernando Rivas también será parte de esta fiesta del bonaerense a borde de su Chevrolet en la Clase Light con su chasis que compartirá con el limeño Yamil Bottani como piloto invitado en esta propuesta de la categoria. CUARTO: En el autódromo capitalino se realizó la carrera de las estrellas por parte de la categoria Fiat Competizzione donde el zarateño Luis Belloso fue parte de la misma donde se ubicó cuarto en la final por detrás de Dersardasnessian Hernandez y Bessone. TOPE RACE JUNIORS: En el autódromo capitalino la categoria desarrolla otra carrera del campeonato donde televisa desde las 10 hs por TCySport a través del programa Carburando. CORRER: Viene de correr en el autódromo de Concepción de Uruguay en la Clase Dos de Alma donde Agostino Giordano fue parte de las dos finales y en la primera quedó sexto para quedar décimo en la segunda con la motorización de Bustos y el chasis a cargo del JRT. CONFORME: Si bien no fue el fin de semana deseado sin duda que Federico Sfreddo desde su condición de armador de motores para karting se mostró conforme con su trabajo donde viene de atender cinco pilotos con resultados dispares. SUEÑO: Continuando con la dinastía Sfreddo hay un lindo sueño de armar su propio equipo con Alejandro como piloto Federico como motorista y papá Pablo como jefe de la estructura para cerrar lo que sería un gran momento para pelear un campeonato. TOPE RACE SENIORS: Nueva entrega de la categoria durante este fin de semana en el autódromo Juan y Oscar Galvez para complementar otra fecha del campeonato. Televisa desde las 10 hs TCySport a través del programa Carburando. TERMINAR: Ludmila Rodriguez se presentó en la Clase TC 1600 de Alma en la última presentación donde desarrolló su propuesta en dos finales terminando décimo tercero en una y décimo segundo en la otra en el autódromo de Concepción de Uruguay. TERMINAR II: Por su parte Gastón Fernandez participó en el mismo autódromo pero en la clase TC 1100 de Alma donde en sus dos carreras terminó séptimo en la primera para terminar octavo en la otra competencia. CICLOMOTORES: La categoria llega este fin de semana al circuito de Marcos Paz para llevar adelante otra fecha del campeonato para todas sus clases donde participa el joven Torres de Los Cardales y Fausto Ciaponni y Lisandro Acosta donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ENCONTRAR: Gaston Iglesias viene de correr en el TC 1100 de Alma en la última presentación de la categoria con dos finales que lo encontraron en el puesto once en la primera llegar décimo segundo en la nota con la motorización de Enrique Bustos. PUESTO: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo de Rosario donde en la clase Uno participó Leandro Cracco que en la final quedó en el puesto vigésimo sexto con la motorización de Lamuedra y el chasis a cargo de Divela. SUBIRSE: Todo hace pensar que Claudio Cruzado el representante de Lima a corto plazo estará subiéndose aun chasis para la clase Ligth del TC Bonaerense dado que en su taller los trabajos van muy bien y se irá aprobar al autódromo de Baradero. RINCON RADIO: Recorda que nuestro programa radial se puede escuchar todos los lunes desde las 18.30 hs hasta las 20 hs, los jueves de 17 a 18 hs por FM Simple97.3 de su dial con todo el automovilismo a nivel zonal básicamente.

