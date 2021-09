» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 19/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Se inauguró el Polideportivo cerrado del Campana Boat Club









Este sábado, Campana Boat Club inauguró el Polideportivo cerrado "Miguel Alberto Turbarello Vigna". Además la Primera Damas y Caballeros estrenaron el recinto enfrentándose a los jugadores históricos. En una jornada histórica, marcada por la emoción y la pasión por el deporte, Campana Boat Club (CBC) inauguró el Polideportivo cerrado "Miguel Alberto Turbarello Vigna". La Banda de Música de los Institutos de Formación de la Prefectura Naval Argentina, dirigida por el maestro de banda Ayudante de Primera Walter Javier López, dio inicio al acto con la entonación del Himno Nacional Argentino. Tras una breve reseña histórica de la entidad ribereña, los integrantes de la Comisión Directiva subieron al escenario encabezados por el Presidente del club, Gerardo De Franceschi, el Tesorero Diego Bentancur y el Capitán Fabián Qualia. Allí, De Franceschi agradeció a las autoridades municipales, de la Prefectura Naval y de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) presentes, a la Comisión y a los socios. Además, recordó con gratitud a Víctor Manuel Balbi, titular de VMB Construcciones (empresa encargada de la flamante estructura), quien falleció el año pasado, e incluyó en el agradecimiento a su hijo Mauro Balbi. Posteriormente, se reconoció la labor del profesor Pablo Ortiz, quien fue invitado a subir al escenario, mientras se rememoraba su trabajo a lo largo de los años. En el año 2011 formó el Campana Handball Club y dirigió el primer equipo femenino de handball que representó a la ciudad a nivel federativo. Tres años después, acompañado por un grupo de profesores, presentó el proyecto de la actividad en el CBC, donde dirigió el equipo juvenil femenino hasta el año 2015. En los años 2016 y 2017 ejerció como coordinador y delegado de handball del club. Actualmente continúa apoyando a dicho deporte como sponsor del plantel superior femenino. "El Negro" agradeció el apoyo del club y al personal de maestranza y luego manifestó: "Algún año, un papá de una de las nenas que jugaban al handball dijo ´el handball de Campana no tiene techo´. Hoy lo tiene. Lo que no tiene techo es que, de ahora en más, esta actividad va a explotar porque si éramos muchos, en las condiciones que estábamos, hoy en día no tenemos más excusas así que depende pura y exclusivamente de nosotros". La siguiente en subir al escenario fue la profesora Tatiana Alvarado, que remontó a los presentes al pasado con la historia de la llegada del handball a la ciudad. A su vez, remarcó el trabajo de los profesores todos estos años y destacó el crecimiento de dicho deporte en Campana: "Ver el fixture con la programación de partidos desde Infantiles a Mayores nos llena de orgullo. Hoy después de 10 años de actividad les propongo, desde los más chicos hasta los más grandes, que sigamos haciendo historia". Luego, el principal homenajeado, el ex presidente del club Miguel Alberto Turbarello Vigna, descubrió la placa inaugural junto a De Franceschi y Qualia. Turbarello Vigna presidió el club entre los años 1969 y 1984, período en el cual se inauguró la cancha de pelota paleta y el gimnasio cerrado (actual cancha de básquet); se aprobó la compra del terreno de YPF, donde actualmente está la casona; y se comenzó a construir la dársena que se finalizó en la presidencia de Franco. Frente a este homenaje, el ex presidente manifestó: "Fue una alegría grande e inesperada, no me imaginé un agradecimiento de este tipo. Agradezco a la Comisión que en su momento me acompañó a realizar todas estas gestiones a través de estos 15 años de esfuerzo". Y agregó: "Fue una emoción muy grande este reconocimiento a mis 94 años de edad. Sigue intacto mi amor por el club. Agradezco a todas las Comisiones que me han subseguido por el desarrollo que han realizado y que sigan adelante". Posteriormente, el actual Presidente, Gerardo De Franceschi, concluyó: "La verdad que es un sueño y una promesa cumplida. Fue un día muy emotivo y una gran fiesta para todos. Hicimos algo muy importante para el club, algo que nos va a trascender". Finalmente, la Primera Damas y Caballeros se enfrentaron contra el equipo de jugadores históricos en dos partidos emocionantes en los que demostraron sus destrezas. Las Mayores ganaron 10 a 8 mientras que los Mayores se impusieron 18 a 11. Los duelos y sus resultados, obviamente, fueron anecdóticos, pero resultaron el corolario ideal de este sueño cumplido del handball del CBC.

GERARDO DE FRANCESCHI Y FABIÁN QUALIA JUNTO A MIGUEL ALBERTO TURBARELLO VIGNA Y SU ESPOSA GLORIA GRASSI.





LA BANDA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA ACOMPAÑÓ A LA INAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO.





EL POLIDEPORTIVO CUENTA CON 1.500 METROS CUADRADOS TECHADOS.





JUGADORES Y JUGADORES ACTUALES E HISTORICOS INAUGURARON LA FLAMANTE CANCHA TECHADA. PARTIDO INAUGURAL FEMENINO EQUIPO ACTUAL MAYORES FEMENINO (10): Macarena Vignale, Rosario Recalde, Manuela Serra, Tatiana Alvarado, Loana Vietta, Florencia Tivelli, Carla Martínez, Carolina Valerio, Ariana Geuna, Delfina Serra, America Peral, Aitana Arostegui, Catalina Berra, Victoria Ruffino, Pilar Arevalo, Ivana Ciappini y Agostina Lorenzo. EQUIPO HISTÓRICAS MAYORES FEMENINO (8): Marianela Rossini, Flavia Balbuena, Lia Di Steffano, Nadia Olivera, Juliana Leguiza, Yanina Hermello, Analía Colombano, Gisela Ortellado, Daiana Russo, Paloma Slavin, Camila Recalde, Tatiana Zarantonello, Agustina Bergés, Daiana Villalba, Danila Betti y Julieta Bianchi. PARTIDO INAUGURAL MASCULINO EQUIPO ACTUAL MAYORES MASCULINO (18): Javier Novo, Luciano Díaz, Bruno Caraccini, Joaquín Pérez Zagel, Franco Parrilla, Ignacio Montoya, Julián Barletta, Leonel Dente, Pablo Bogado, Jorge Sturtz, Augusto Di Palma, Francisco Benedetto, Juan Bue, Nicolás Durán, Sebastián Trípodi, Ignacio Díaz y Daniel Sirolly. EQUIPO HISTÓRICOS MAYORES MASCULINO (11): Franco Blanco, Renzo Cejas, Maximiliano Villarruel, Guillermo Valenzuela, Oscar Sluzar, Maximiliano Bonnin, Emilio Hergert, David Piaggio, Eduardo Grillo, Mauricio Villafañe, Iván Brisotto, Nicolás Martínez, Agustín Valcarcel y Jonathan Sigura.