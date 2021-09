ZONA B: BARRACAS, LÍDER NUEVAMENTE

Ayer igualó 1-1 con Gimnasia (J). Se acercó Deportivo Morón. Después que el viernes, Güemes lograra alcanzarlo nuevamente en lo más alto de las posiciones de la Zona B con su triunfo ante Brown (A) como visitante, Barracas Central volvió a despegarse ayer: igualó 1-1 como local ante Gimnasia (J) y quedó con un punto de ventaja sobre el elenco santiagueño. Esta situación permitió que Deportivo Morón se acerque otra vez a los líderes: el conjunto dirigido por Lucas Bovaglio le ganó 1-0 a Guillermo Brown en Puerto Madryn y quedó a tres unidades de la cima. Ese mismo objetivo perseguirán hoy Defensores de Belgrano (visita a San Telmo desde las 15.00) e Independiente Rivadavia (recibe en Mendoza a Tristán Suárez desde las 16.00). Mientras que esta 26ª fecha se cerrará mañana con el duelo Instituto vs All Boys en Córdoba. La programación había comenzado el viernes, cuando también jugaron Atlético Rafaela 1-1 Ferro Carril Oeste y San Martín (SJ) 1-1 Almagro, próximo rival de Villa Dálmine (el sábado desde las 15.30 horas). En tanto, por la Zona A, el líder Almirante Brown venció 1-0 a Deportivo Riestra con un agónico tanto de Wilson Chimeli y extendió a seis puntos su ventaja sobre Tigre, que queda libre en esta 26ª fecha. El presente del Mirasol es espectacular: en sus últimos 10 partidos logró 8 victorias y 2 empates y apenas recibió 2 goles. Ayer también jugaron: Estudiantes (BA) 1-1 Agropecuario y Chacarita 0-0 Estudiantes (RC). Antes, el viernes lo habían hecho: Nueva Chicago 1-2 Gimnasia (M) y Mitre (SdE) 3-1 Deportivo Maipú. Hoy continúa la jornada con Atlanta vs Temperley (15.00) y Alvarado vs Quilmes (18.05). Mientras mañana lunes se cierra con un gran duelo: San Martín de Tucumán recibirá a Belgrano de Córdoba desde las 21.10.