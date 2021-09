» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 21/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Cerca de 60.000 campanenses podrán retirar sus credenciales de vacunación









El Coordinador del Plan Vacunate local, Leonardo Midón, informó que continúan otorgándose las credenciales a quienes ya completaron el circuito de vacunación con dos dosis, a través de un nuevo formato organizativo: las personas cuyo apellido comience con las letras A, B, C o D, podrán retirar su constancia en la posta IOMA, del Miércoles 22 al Viernes 24, de 9 a 14 horas. El avance de la campaña de vacunación no solo se refleja en la cantidad de aplicaciones (más de 135.000 hasta el momento), sino también en la concreción del trámite administrativo para quienes ya recibieron ambas dosis. "Unos 60.000 vecinos ya se encuentran en condiciones de recibir su credencial. Para ello, hemos implementado un nuevo sistema alfabético para que la organización sea mucho más efectiva y ordenada" señaló el Coordinador del Plan de Vacunación, Leonardo Midón. En este sentido, explicó que los vacunados con ambas dosis deberán presentarse en el Punto IOMA de vacunación (que funciona en la UNLu). Para ello, deberán respetar el orden de convocatoria según la inicial de su apellido. "Desde el Miércoles 22 y hasta el Viernes 24 inclusive, estaremos entregando las credenciales a las personas cuyo apellido comiencen con las letras A, B, C o D" explicó el funcionario, quien agregó: "hemos podido implementar este mecanismo y refuncionalizar el Punto IOMA, donde se vacunaron docentes y personal de seguridad, dado el avance de las aplicaciones. De todas maneras, quienes aún no hayan recibido la vacuna podrán hacerlo en cualquiera de las dos postas, tal como venimos haciéndolo a diario". Por último, Midón recordó que "también se encuentra vigente la credencial digital de vacunación, disponible en la App de Mi Argentina, la cual es el documento oficial de viaje que acredita la vacunación contra la COVID-19 en el país. El carnet digital está disponible tanto en español como en inglés con el objetivo de ser presentado en el exterior por aquellas personas que deban desplazarse entre países. Se genera a partir de los datos cargados en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), e incluye el nombre de la vacuna, lote, dosis y lugar de aplicación".



Los vacunados con ambas dosis deberán presentarse en el Punto IOMA de vacunación (que funciona en la UNLu).