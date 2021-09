» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 21/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Familiares de Lucas Gómez harán una marcha reclamando el esclarecimiento de su muerte









El joven apareció tirado con golpes en la cabeza una madrugada del mes de mayo. El jueves habrá una movilización desde el Municipio. El 16 de mayo Lucas Gómez fue encontrado inconsciente en el callejón rural que conecta los barrios Los Pioneros y Las Praderas. Su moto yacía a pocos metros. En un primer momento el hecho fue considerado un accidente de tránsito. Poco después, el joven de 23 años falleció, aunque las circunstancias concretas que ocasionaron ese desenlace siguen sin aclararse. "Esto no puede quedar así: toda la gente del barrio sabe quién mató a mi hermano, la fiscal Ana Laura Brizuela también, y no hace nada", dice Nelson, uno de los familiares de la víctima que se organizan para reclamar Justicia. En diálogo con medios locales, Nelson relató la secuencia de hechos que llevaron a la muerte a su hermano. La noche del día 15, Lucas estaba en la casa de una amiga en Los Pioneros, con quien salió a buscar bebidas. Como los almacenes en el barrio estaban cerrados, decidieron cruzar el callejón hasta Las Praderas. Fue un trayecto ida y vuelta, hasta que a la madrugada el joven decidió emprender la vuelta a su barrio, Las Praderas. Pero nunca llegó. "Cruzaron justo por el lugar donde estaban personas que lo mataron", aseguró Nelson. Los individuos que lo habrían estado esperando en el callejón para emboscarlo. "Le dieron un palazo en la cabeza y lo dejaron tirado", lamentó el hermano. De acuerdo a su familiar, la muerte de Lucas no está siendo investigada de forma activa. "No tenemos respuesta" es el comentario que repitió durante la rueda de prensa. "Ellos (las autoridades) dicen que necesitan más pruebas y nosotros ya les hemos dado varios datos, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta", insistió. Para complicar la situación, la familia de Lucas Gómez asegura vivir bajo la amenaza de los presuntos asesinos. Personas que ya habrían sido denunciadas por la víctima antes de morir. Lucas trabajaba como recolector de residuos. Era padre de dos niños. Este jueves a las 10 de la hora una movilización zarpará desde el Palacio Municipal en reclamo de justicia.

