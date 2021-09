» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 21/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 21 de Septiembre









DÍA DEL ESTUDIANTE Impulsado por Salvador Debenedetti, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y establecido en el marco del Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos, llevado a cabo en Uruguay en el año 1908, en este día se conmemora la repatriación de los restos de Domingo Faustino Sarmiento en el año 1888. Cabe agregar que recién en el año 1910 se celebró masivamente en América del Sur. Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero del año 1811 en San Juan. Educado por su padre, su tío y las "Escuelas de la Patria" (instituciones fundadas por los gobiernos de la Revolución), Sarmiento tenía 15 años cuando fundó una escuela, con su tío en San Francisco del Monte de Oro (San Luis), y dio sus primeros pasos como maestro. Tras la derrota del ejército unitario en la Batalla del Pilar, se exilió a Chile, donde permaneció hasta el año 1836 trabajando como maestro, minero y dependiente de tienda. Cuando regresó al país, fundó el diario "El Zonda" y el Colegio de Señoritas de la Advocación de Santa Rosa de Lima. En el año 1840 volvió a exiliarse a Chile y, dos años después, fue director de la Escuela Normal de Preceptores de dicho país. Más adelante, en el año 1862, fue electo gobernador de San Juan. Durante su presidencia (1868-1874) fundó 800 escuelas, la Academia Nacional de Ciencias y el Liceo Naval; creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares; y promulgó la Ley de Subvenciones que garantizó fondos para edificar nuevas escuelas, comprar libros y materiales de estudio. Falleció el 11 de septiembre del año 1888 en Asunción, Paraguay.



FALLECE BERNARDO ALBERTO HOUSSAY Bernardo Alberto Houssay nació el 10 de abril del año 1887 en Buenos Aires. Tras finalizar el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, Houssay ingresó a la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1901; en dicha institución se graduó de farmacéutico a los 17 años. No obstante, debido a que le apasionaba la medicina, empezó a estudiar en la Facultad de Medicina de la UBA y a los 23 años se recibió con honores. Más adelante, en el año 1919, se fundó por iniciativa de Houssay, la Sociedad Argentina de Biología; ese mismo año participó en la creación del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA. En el año 1934 impulsó la creación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC), con el propósito de conseguir el financiamiento adecuado para que los científicos desarrollen sus investigaciones. Fundador del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) en el año 1944, Houssay hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano en ser galardonado con el Premio Nobel de Medicina, por su trabajo acerca del "papel desempeñado por la hormona del lóbulo anterior de la hipófisis en el metabolismo del azúcar", en el año 1947. Además fue el primer presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Falleció en el año 1971 en Buenos Aires.



SE LANZA "AMERICAN IDIOT" Un día como hoy en el año 2004, "Green Day" lanzaba su séptimo álbum "American idiot". Producido por la banda estadounidense junto a Rob Cavallo e integrado por canciones compuestas mayoritariamente por Billie Joe Armstrong, el disco fue un gran éxito internacional que triunfó con los sencillos "Boulevard of broken dreams", "Wake me up when september ends", "Holiday" y "American idiot".