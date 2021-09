» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 21/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine:

Tello; "Fue una victoria muy importante para nosotros"









El Violeta retornó a la victoria al vencer 1-0 a Santamarina de Tandil con un agónico gol de Fernando Bersano. "Teníamos una cuenta pendiente de tratar de conseguir los 3 puntos como sea" aseguró. En un partido sin grandes emociones en las que el gol se hizo esperar, Villa Dálmine rescató los 3 puntos, a escasos segundos del final, con un potente cabezazo de Fernando Bersano. Así, El Viola puso fin a una racha de cuatro partidos sin triunfos y mantuvo su invicto en el Coliseo de Mitre y Puccini. El primer tiempo evidenció que ambos equipos se encuentran atravesados por la dificultad de convertir goles. Indudablemente, lo más destacado de esta primera mitad para el local fue el cabezazo de Francisco Nouet que se elevó por encima del arco defendido por Nicolás Avellaneda. Por su parte, el Aurinegro generó peligro con el experimentado jugador Mariano González, cuyo remate fue controlado por Bilbao. "Ellos tienen jugadores de buen pie como González. Tratamos de taparlo para que no distribuya el juego y tenerlo más controlado. Hicimos las cosas bien y la verdad que estoy muy contento por el triunfo". En cambio, en el segundo tiempo, el partido se dinamizó con los remates de Facundo Rizzi y Maximiliano Pollacchi que pusieron en peligro al arquero Aurinegro. Además, los visitantes Martín Michel, Mariano González y Luis Vila amenazaron con abrir el marcador. Finalmente, cuando el empate era inminente, Ezequiel D´Angelo remató al arco y, frente al rebote que dio Avellaneda, envió un centro que encontró a Bersano y al gol de la victoria. "Fue un partido muy duro. El primer tiempo fue medio flojo para los dos equipos pero que creo que en el segundo tiempo nos merecimos más. Fue una victoria muy importante para nosotros". Acerca de su regreso a la mitad de la cancha, el jugador dijo sentirse muy contento y cómodo en dicha posición: "Creo que cuando jugué de lateral, por falta de compañeros que no estaban bien en esa posición, cumplí. Si hay que dar una mano al equipo, hay que tratar de acomodarse donde uno lo necesita". Por otra parte, Tello concluyó que el triunfo fue merecido por que el equipo estuvo "más cerca de ir a buscar el partido". Y agregó: "Estoy muy contento por lo que hace el grupo. No veníamos bastante bien entonces esto nos hace pegar un respiro". A su vez, expresó que existe la posibilidad de clasificar a "alguna copa": "Creo que si seguimos de esta manera podemos llegar a conseguir objetivos que tenemos lejos pero tampoco tanto".

