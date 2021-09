P U B L I C





El Tano realizó una autocrítica de su desempeño frente a Santamarina de Tandil y aseguró que "hay que seguir mejorando". "Hicimos un partido inteligente, en el que cubrimos todas las líneas en las que ellos nos habían complicado en el campeonato pasado". El sábado pasado, la pelota comenzó a rodar en Mitre y Puccini dando inicio al partido entre el Violeta y el Aurinegro por la 26ª fecha de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional. En el primer tiempo escasearon las chances de gol manteniendo el marcador inmóvil hasta que Julio Barraza dio por finalizada la primera mitad. Pero la historia cambió en el segundo tiempo cuando los locales retornaron a la cancha con un único objetivo: obtener la ansiada victoria. La cual lograron sobre el final del encuentro con gol de Fernando Bersano. "Necesitábamos una victoria así. Hicimos un partido inteligente en el que cubrimos todas las líneas en las que ellos nos habían complicado en el campeonato pasado". Retrocediendo al primer tiempo, el Tano envió el centro que "Pancho" cabeceó por arriba del arco rival. Por otro lado, en el segundo tiempo, el Violeta tuvo una leve mejora que le permitió ser más preciso que el visitante: "Si podíamos meter y presionar un poquito más arriba iba a ser lo ideal y teníamos que tratar de ser más fino". Además, realizó una autocrítica de sí mismo a la vez que aseguró que "hay que seguir trabajando": "A la hora de tomar decisiones nos falta los últimos tres cuartos para adelante. Yo me incluyo, a veces no sé cómo son los centros de ´Pancho" y de ´Lauti´ y tengo que encontrarme más dentro de los tres cuartos para adelante". Cuando el reloj se aproximaba a indicar el final del partido, un decidido Gagliardi fue en busca de la pelota. En ese momento el jugador Aurinegro trató de rechazar el balón pero se chocó con el Tano que le arrebató la pelota y se encaminó al arco de Avellaneda, chocando con otro rival que no impidió que continuara avanzando y le cediera la pelota a D´Angelo. Éste remató al arco y cuando el arquero dio rebote envió el centro que Bersano cabeceó y decretó la victoria del local. Especificando aquella jugada, Gagliardi comenta que al chocar con el rival se desorientó y buscó con la mirada a la pelota: "Miro así para el córner y justo iba la pelota. Me levanté, no quedó otra que seguir encarando y, por suerte, pudo entrar". Consultado acerca del hecho de haberse chocado contra Osvaldo Barsottini y Leonel Pierce en la jugada del gol, aseguró que está acostumbrado: "Creo que mi cuerpo se amoldó, hace bastante tiempo que vengo jugando en esta posición. Hoy el equipo me necesitaba así y lo tuve que hacer, por suerte hubo recompensa". Finalmente, cerró con las siguientes palabras: "Hay un grupo bárbaro. Trabajamos muy duro durante la semana con el cuerpo técnico. Tratamos de mejorar, a veces las cosas salen, a veces no".

