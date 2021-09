Martes con dos accidentes en Panamericana

Un Renault Sandero perdió el control, chocó contra el guardarrail central e impactó a un camión. La cola de vehículos generada provocó otro choque un kilómetro más atrás. Dos accidentes en la Panamericana fue el saldo que dejó el tráfico vehicular de este martes en la ciudad. Ambos eventos estuvieron relacionados y demandaron el despliegue de numerosas unidades de fuerzas de emergencia, aunque por fortuna no hubo víctimas fatales. El primero ocurrió a la altura del kilómetro 64 mano a Capital, cerca de la pasarela del barrio Las Praderas. Según trascendió, el conductor del Renault Sandero involucrado perdió el control, impactó contra el guardarrail y con la trompa embistió a un camión. El automovilista, de 77 años, sufrió una lesión en el brazo y debió ser trasladado al Hospital Municipal San José. La cola de autos provocada por el accidente repercutió un kilómetro más abajo ocasionando otro siniestro. En esta oportunidad, una Renault Duster que venía desacelerando fue chocado desde atrás por un Volkswagen Gol, que a su vez fue embestido por un camión cargado de arena. El camionero intentó salir de la autopista y pegó un volantazo hacia la banquina, pero producto de un desnivel en el suelo terminó volcando. Por fortuna, tanto el chofer del camión como los ocupantes de los vehículos de menor porte involucrados no requirieron derivación médica. En el lugar trabajaron SAME, Bomberos Voluntarios, Policía y personal de Autopistas del Sol.









#Dato a raíz de vuelco anterior la fila de vehículos llegaba hasta el Km 65, mano a Capital. Una Renault Duster frenó, detrás un VW Gol y el camión Mercedes Benz con batea de arena choca y desvía hacia la banquina, volcando luego en el espacio verde. Afortunadamente sin heridos pic.twitter.com/dquR7kDL2D — Daniel Trila (@dantrila) September 21, 2021