Además se quedó con el 1er y 2do puesto en la clasificación general. El domingo pasado, el bote integrado por Josué Viera Veneziani, Rubén Geuna y Gregorio Zanini se quedó con el primer puesto de la General. En segundo lugar arribó el bote tripulado por Tobías Viera Veneziani, Juan Ignacio Paredes y Santiago Geretto. En tanto, el bote de Gustavo Bragán, Carlos Rafael Ortiz y Mariano Penin fue 9º. En una jornada histórica, ensombrecida por abundantes nubes, Campana Boat Club (CBC) protagonizó la primera edición oficial de "La Campanita". La misma se mantendrá vigente en la extensa historia del CBC al formar parte, por primera vez, del calendario oficial de competencias de Remo de Travesía de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) y contar con tan destacada actuación de sus remeros. Orgulloso por dicho acontecimiento, Gustavo "Pela" Bragán, uno de los principales impulsores para que Campana tenga su fecha oficial en el calendario, manifestó: "Es un logro muy importante para el Club y algo histórico porque en los años que tiene Campana Boat Club, nosotros no tuvimos algo semejante a lo que vivimos hoy: una partida de 43 embarcaciones doble par con timonel. Es una movida muy importante". La "Copa La Campanita", organizada por Campana Boat Club (CBC) y fiscalizada por la Comisión de Regatas Internacional de Tigre (CRIT), contó con la participación de 43 botes que partieron desde el CBC con destino al muelle del Club de Remo Teutonia, en Villa La Ñata (Tigre). Los botes inscriptos recorrieron 32 kilómetros a través del Río Paraná, 10 por el Canal Arias y 3 por el Río Luján para arribar a Villa La Ñata. Durante ese trayecto personal de la Prefectura Naval Argentina y tres lanchas del CBC acompañaron a los remeros: "Quiero agradecer el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, Sección Campana y Sección Escobar, y quiero destacar la labor de los marineros y capitanes de lancha de nuestra institución que nos acompañaron durante toda la regata" expresó Bragán. La embarcación conformada por Josué Viera Veneziani, Rubén Geuna y Gregorio Zanini culminó en el primer puesto de la General registrando un tiempo de 3h53m40s. Luego, Tobías Viera Veneziani, Juan Ignacio Paredes y Santiago Geretto establecieron un tiempo de 3h55m27s y se ubicaron en el segundo puesto. El podio lo completó el bote de Norberto Canteros, Germán Garavelli y Hernán Cersósimo, del Club de Regatas América (CRA), cuyo tiempo fue de 4h4m37s. En tanto, la embarcación de Gustavo Bragán, Carlos Rafael Ortiz y Mariano Penin alcanzó el 9º puesto con un tiempo de 4h16m59s y el 2º puesto de la categoría M45. Cabe agregar que Daniel Muñoz, representó al Club Náutico Zárate (CNZ), junto con Luis Alberto Salas y Guillermo Guerci y finalizó 29º, con un tiempo de 4h58m21s, y 2º en la categoría M30, en lo que fue su primera regata de travesía desde que dejó la natación adaptada y se pasó al remo. Por otra parte, en este día tan significativo para el CBC estuvo presente el Presidente de la AARA, Daniel Concilio, quien compitió en la categoría M60. Consultado acerca de su parecer de esta regata, expresó: "La organización y fiscalización estuvo impecable. En una jornada compleja por los factores climáticos, donde se extendió en un 30% más la duración de la travesía, en todo momento hubo seguridad y control en el agua". Además añadió: "Para un club estos eventos son siempre una fiesta para nuestra disciplina y les deja experiencia, motivación y ganas de participar e involucrarse en la ardua tarea de apoyar un deporte amateur como es el remo". El presidente de la AARA concluyó: "Como siempre la diferencia la hace gente apasionada y desinteresada que se pone al hombro estos desafíos y es por eso que quiero dar, como Presidente de la AARA, un gran agradecimiento en general para el CBC y en particular para Sonia Antón y Gustavo Bragán". Otra presencia destacada del evento fue la de Sergio Fernández, emblema del remo nacional, que manifestó: "La verdad que motiva a los chicos y a los que están del otro lado mirando lo que es una competencia de remo. Por ahí entusiasme también a que vuelvan a remar y a competir en esta categoría". Finalmente, Gustavo Bragán agradeció el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, La Auténtica Defensa, el Club de Regatas América, el Club de Regatas Teutonia y a todos los clubes que participación: "Quiero agradecer a todos los clubes que participaron, porque sin remeros no hubiese habido una regata, al Club Regatas de América por prestarnos la institución para hacer la entrega de premios y al Club de Regatas Teutonia por prestarnos las instalaciones, donde bajamos los botes y trabajó la gente de la CRIT".

El Presidente de la Asociación Argentina de Remo, Daniel Concilio, quien compitió en la categoría M60; junto al "monstruo" Sergio Fernández; minutos antes de la largada.





43 botes partieron del CBC con destino al muelle del Club de Remo Teutonia, en Villa La Ñata (Tigre).





Los remeros de Campana Boat Club tuvieron una actuación destacada en la primera edición oficial de “La Campanita".





Sergio Fernández, emblema del remo nacional, estuvo presente. En la foto con el pela Bragan.





Fue la primera regata de travesía de Daniel Muñoz tras dejar la natación adaptada.