Julio N. Carreras

Cuidado. No cometer errores. La pandemia NO terminó. Debemos levantar el país con el esfuerzo de todos los habitantes. La vida no es un carnaval donde se divierte una minoría con el sacrificio del trabajo de las mayorías durante un año, para luego volcar en una fingida alegría por un pequeño tiempo en los que ríen para olvidar las miserias y tristezas. ¿No es esto lo que sucede desde hace largo tiempo en la mayoría de las grandes fiestas y desfiles carnavalescos desde aún antes de que surgieran los de Venecia? No podemos olvidar lo que pasó. El mundo va paso a paso levantando restricciones para tratar de acortar el tiempo de mantenimiento de las libertades individuales. Pero no podemos cometer el error de pensar que todo está terminado. Dios nos ampare si en este momento se produce, ante la ampliación de las libertades de reunión y espectáculos un brote de cualquiera de las variantes que aún pululan por nuestro país. No tenemos aún inmunidad de rebaño, y lejos de alcanzarla. Bajo qué condiciones se ha estudiado la posibilidad de realizar los pasos acordados. Estamos corriendo el riesgo de perder todo lo que se ganó a la pandemia, y en condiciones de debilidad absoluta para sobrellevar un nuevo foco de la pandemia que cursamos. Corremos el riesgo de tirar por la borda lo avanzado hasta la fecha. Todo camino se hace caminando con precaución, y cada escalón de una escalera se sube paso a paso para no caernos. Es mejor actuar con prudencia y meticuloso estudio de cada situación a tener que revertir un avance que se pagó con la muerte de miles de argentinos y luto de millones de familiares. No se puede ser cautivo de un plan que fue hecho para un país donde no existía una pandemia. Todos tenemos actualmente familiares y amigos que no están con las dos dosis y ni siquiera con una dosis de ninguna vacuna. ¿Quién tendrá la culpa de tamaña aventura? Mi obligación es hablar de lo que pienso. Esto no es política, sino solidaridad con mis coterráneos. Mi intención no es molestar a nadie, pero mi obligación es dar simplemente una opinión de lo que considero una imprudencia. Espero, que ante las diversas interpretaciones escuchadas de la noticia, se aclare.-