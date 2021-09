Coronavirus: dos nuevos casos en Campana

No se reportaron fallecidos a nivel local, no obstante, la Sala de Situación provincial sí le sumó una muerte más a Campana. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 2 nuevos positivos de coronavirus en la ciudad, que ahora acumula 16.147 casos totales desde que comenzó la pandemia. Con estos 2 casos, en los últimos siete días solo se reportaron 16 nuevos contagios y el promedio quedó en 2,03. Al mismo tiempo, tampoco se han notificado nuevos fallecidos en el distrito, por lo que la última muerte local se reportó el jueves 26 de agosto, hace ya 27 días. Por ello, la cifra de víctimas fatales en Campana se mantiene en 305 y la tasa de letalidad continúa siendo 1,89%. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 21.41, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 15.849 casos totales (298 menos que los indicados a nivel local) y con 306 fallecidos (uno más que el señalado hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer 1 nuevo positivo y 10 altas médicas. De esa manera, la vecina ciudad presenta ahora 15.678 casos totales que se dividen en 129 que se encuentran activos, 15.153 que se han recuperado y 396 fallecidos. Por otra parte, Exaltación de la Cruz no reportó casos positivos y 2 altas médicas. De esa manera, presenta 4.133 casos totales que se dividen en 18 que se encuentran activos, 4033 que se han recuperado y 82 que han fallecido. En tanto, Escobar registra actualmente 33.058 casos totales y 918 decesos, mientras en Pilar se alcanzaron los 53.071 contagios y 839 muertes.





