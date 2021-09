P U B L I C





ALBERTO FERNANDEZ EN LA ONU El presidente Alberto Fernández participó del Debate General de la 76º Asamblea General de las Naciones Unidas, donde afirmó que la Argentina fue sometida a "un endeudamiento tóxico" con el FMI y reiteró los "derechos de soberanía" sobre las Islas Malvinas. "El país ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional", resaltó Fernández al participar de manera virtual de la reunión de la Asamblea General de la ONU. En ese marco, el jefe de Estado habló de "deudicidio", y puntualizó: "Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57 mil millones de dólares, el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en el año de la pandemia a 85 países del mundo". "No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración. Lo más grande aún es que gran parte de los recursos suministrados a la Argentina han sido fugados del país por una apertura irresponsable de las cuentas de capital", resaltó.



ALIVIO FISCAL El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley destinado a dar alivio fiscal a clubes de barrio, bomberos, entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes, no monotributistas, con deudas tributarias inferiores a los 100.000 pesos, las cuales serían condonadas. "El presente proyecto de ley tiene como objetivo el fortalecimiento de la reactivación económica y dar una señal clara para la salida de la pandemia", señala entre los fundamentos la iniciativa. El artículo primero del proyecto establece la condonación de las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de agosto de este año. El proyecto abarca a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra organización sin fines de lucro, comunitarias y fundaciones. BAJA EXPECTATIVA La Argentina será el país que menos crecerá en el 2022, tras lograr una recuperación este año, según la OCDE, un organismo que engloba a las economías más desarrolladas del mundo. Un informe de Organización estimó que el Producto Bruto de la Argentina crecerá apenas 1,9% en 2022, lo que la ubica última en la tabla de los países del organismo. Así, la Argentina pasará de liderar la tabla de recuperación para este año, con un crecimiento de 7,9%, por encima de España, Reino Unido e India, al último puesto de la prevista para 2022. Según el INDEC, en la primera mitad del año el PIB de la Argentina acumuló un crecimiento de 10,3% interanual en la medición interanual. A pesar de que la recuperación económica pospandemia ya es una realidad en la mayoría de los países del mundo, las consecuencias en la actividad persistirán y en algunos se sumarán a los desafíos macro anteriores a 2020, lo que dificultará su crecimiento de cara al próximo año, consignó. PROMESA El entrante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez tuvo su primera aparición en el marco del congreso anual de ACSOJA, luego de que el presidente Alberto Fernández le tomara juramento. En la sexta edición del seminario, el funcionario se comprometió a llegar a las 70 millones de toneladas de soja y a su vez destacó el "potencial del campo". "Hace 10 años nos planteamos alcanzar las 70 millones de toneladas y el objetivo es que alcancemos ese sueño planteado en el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020 (PEA)", expresó el ministro. Desde hace unos meses la relación entre el Gobierno Nacional y el campo no es la adecuada y en este Congreso el ministro puso paños fríos a la situación indicando que no se concibe a la Argentina sin el campo, y que no se concibe al campo sin el milagro de los productores.