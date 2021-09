El Gobierno anunció nuevas medidas de apertura

La ministra de Salud y el jefe de Gabinete anunciaron un nuevo paquete de medidas sanitarias. Entre ellas, se habilita el levantamiento de la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre y la habilitación de las discotecas con un aforo del 50% para personas con esquema completo. La Ministra de Salud, Carla Vizzotti y el recién incorporado jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunciaron nuevas medidas de cara a lo que esperan que sea "el último tramo de la pandemia". A partir de hoy, se levanta la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre en personas que se encuentren circulando, sin aglomeración de personas. Por su parte, continúa siendo obligatorio el uso en lugares cerrados. - Se habilitan reuniones sociales sin límites de personas cumpliendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación. - Se habilita el 100 por ciento de aforo en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las medidas de prevención, tapaboca, distancia y ventilación. - Se autorizan viajes de jubilados, egresados y de estudiantes, con protocolos recomendados. - Se autoriza la apertura de discotecas con aforo del 50%, con esquema completo de vacuna (14 días previos al evento). - Se habilita la apertura de salones de fiestas, eventos y bailes para personas que acrediten esquema completo de vacuna (14 días previos al evento) o una dosis más test diagnostico (PCR o Antígeno) negativo dentro de las 48 horas previas al evento; así mismo, se está trabajando en un protocolo especial para las fiestas de 15 y/o para menores de 17 años. - En el caso de público en espectáculos deportivos el aforo será similar al restos de los eventos con aforo del 50%. Apertura de fronteras - A partir del 24 de septiembre, se habilitará la eliminación del aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria. - A partir de primero de octubre, se habilitarán eventos masivos de más de mil personas, con aforo del 50%, y se trabajará en la constitución de un protocolo específico. Con respecto a los viajes, se autorizará el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento, y la apertura de fronteras terrestres - Entre el 1 de octubre y 1 de noviembre, se incrementará el cupo de ingreso progresivo al país en todos los corredores seguros, aeropuertos puertos y terrestres - A partir del 1 de noviembre, se autorizará el ingreso de todos los extranjeros que cuenten con el esquema de vacunación completo, con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país; test de PCR negativo en las 72 horas previas al embarque, o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria, y test de PCR al día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria. Por su parte, las personas que no presenten esquema de vacunación completo incluyendo los menores deberán realizar cuarentena, test de antígeno al ingreso, y test de PCR al día 7. En esta sintonía, la ministra de salud declaró: "Al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada se dejará de realizar un test de antígeno al ingreso y PCR al día 5-7, y se podrá levantar el cupo. Ya de esta manera se minimiza el impacto del aumento de hospitalizaciones y muertes".

El titular de Gabinete, Juan Manzur, y su ex subalterna en el Ministerio de Salud, Carla Vizzotti, flexibilizan las restricciones.

#Ahora El Gobierno anunció nuevas aperturas: ya no se usará tapabocas al aire libre

La ministra de Salud y el jefe de Gabinete anunciaron también que volverán los viajes de egresados y de jubilados. Se habilitarán las discotecas al 50% de aforo para personas que estén vacunadas. pic.twitter.com/rdnM1IY6oT — Magui Felizia (@mawifelizia) September 21, 2021