Campana UP! inició su Gabinete de Psicología

Las Licenciadas en psicología: María Sol Bueri, Eugenia Viñas y María Belén Díaz estuvieron al frente de una charla con madres de niños con discapacidad. El espacio inclusivo Campana UP.! inició sus encuentros el sábado pasado, por la mañana, con la concurrencia de madres de niños con discapacidad. Las Licenciadas en psicología: María Sol Bueri, Eugenia Viñas y María Belén Díaz, comandan este gabinete en el que la alta escucha, el desafío de experimentar historias similares, el aprendizaje mutuo y el conocimiento del significado de discapacidad fue la principal situación para un encuentro que duró más de una hora. En el salón del Club San Lorenzo, que gentilmente cedió las instalaciones, a las once de la mañana se encontraron madres y psicólogas iniciando la charla con una presentación particular y una breve historia del hijo con discapacidad. Una a una se presentaron, ampliando su situación particular, siempre respetando los tiempos e interactuando con las profesionales. Se habló sobre el concepto Discapacidad y su significado, las madres aportaron sus experiencias y no faltó el tiempo para las situaciones divertidas. El equipo de Psicología viene colaborando con Campana UP.! desde hace más de dos años con lo que tuvieron estrecho contacto con niños con discapacidad semanalmente y lograron una experiencia única en corto tiempo. Campana UP.! seguirá apostando por estos encuentros con padres y madres de niños con discapacidad a la que se agregarán seguramente, otros profesionales con charlas pertinentes al tema. El espacio es abierto a toda la sociedad que quiera expresarse, escuchar y ser escuchado, compartir sus momentos y nutrirse de otros similares y parecidos. Un espacio gratuito que Campana UP.! brinda a la comunidad que quiera y necesite ser parte. La próxima reunión está prevista para el mes que viene. Para más información comunicarse a los teléfonos 3489-592898 y 3489-357087.

