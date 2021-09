Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. El Viento, trae aires nuevos. Comunicador. Arma redes, conecta gente. Movimientos de cambio. Clarificador de mensajes. Cambios inesperados. DÍA 59 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 3 DE LA LUNA 3 ELECTRICA DEL VENADO DEL 20/9 AL 17/10. DÍA 3 DE LA 9NA. SEMANA DEL AÑO, SEMANA ROJA. ESTAMOS EN EL DÍA 22 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR - CASTILLO ROJO DEL ESTE DEL GIRAR. Kin 22 - Viento 9 guiado por el Espejo. El Tono 9, son las ideas que tenemos en la mente para luego poder llevar a cabo. Identificar nuestros pensamientos. Son los proyectos, los ideales. La toma de decisiones. El Viento 9 nos ayuda a esclarecer la mente para llevar el mensaje de la cabeza a los hechos. Estar en eje en un día Viento 9 nos ayudará a ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, porque la comunicación va a fluir de mente a cuerpo conectando mensaje mental, emocional, corporal llevándolo a la acción. Día donde se nos esclarece la mente. Ideas nuevas, renovadoras, frescas. Aires nuevos en mente nueva. Ojo con esta energía en el Tono 9 porque el Viento de por sí, es muy mental, y si a esto le sumamos el 9 también muy mental, hoy la cabeza va a querer reinar desoyendo al cuerpo. Eso puede traernos ideas que después no podamos concretar por falta de tiempo, de ganas, de energía, de dinero, etc. El viento fuera de eje, suele comprometerse de palabra pero del dicho al hecho..... Quedando en falsa promesa, o promesa incumplida. Excelente día para la comunicación, para hacer llegar el mensaje justo a la persona indicada, para las relaciones públicas, para comunicarnos abiertamente y desde el corazón. Comunicación sincera. Nada de palabras contenidas, ni charlas adornadas con palabras no sentidas. Aflojando la zona de garganta para no ahogarse con palabras no dichas. Hoy hablemos con el alma, y el corazón, no intelectualicemos el mensaje, no lo mentalicemos que salga desde lo más profundo de nuestro ser, porque el Viento sabe, el viento nos conecta, el viento trae nuevos aires. El Viento es espíritu y desde ahí nos relacionaremos hoy. Viento que vienes de la montaña, viento que vienes desde el mar, tráenos la paz y la libertad.



