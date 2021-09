Efemérides del día de la fecha, 22 de Septiembre

DÍA MUNDIAL SIN AUTOMÓVIL Instituido por la Comisión Europea en el año 2000, en este día se concientiza sobre la contaminación que generan los automóviles y se impulsa a las personas a utilizar otros medios de transporte como, por ejemplo, las bicicletas. El origen de esta celebración se remonta al año 1973 cuando la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) realizó un embargo petrolífero por 6 meses a las naciones occidentales que apoyaron a Israel en la Guerra de Yom Kippur (conflicto bélico entre Israel, Egipto y Siria por la península del Sinaí y los Altos del Golán). En ese entonces, la dependencia al petróleo tuvo un gran impacto en las economías occidentales aumentando los índices de desempleo y la inflación. Además, afectó al automovilismo provocando que el Rally de Córcega se atrasara un mes y el Rally de Montecarlo y Suiza 1974 junto con las 24 horas de Daytona fueran suspendidos. Ante esta situación, los Estados perjudicados comenzaron a buscar alternativas que fueran más eficientes y sustentables. Recién en el año 1994 se organizaron las primeras jornadas sin automóvil en Gran Bretaña, Islandia y Francia.



SE ESTRENA "FRIENDS" Hace 27 años la cadena estadounidense "NBC" emitía el primer capítulo de "Friends" desconociendo que la misma sería un éxito internacional. Creada y producida por David Crane y Marta Kauffman, originalmente se iba a llamar "Insomnia Cafe" además estaba inspirada en las vivencias de ambos durante su juventud en la universidad abarcando temas como las relaciones, la amistad, el amor y el estudio. Los actores elegidos para protagonizarla fueron Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matthew Perry que, en ese momento, eran desconocidos para la prensa; solamente Cox era relativamente famosa por su papel de Lauren Miller en "Lazos de familia." Cuando los seis actores ensayaron su primera escena Kauffman supo que la serie iba a ser exitosa: "Cuando estuvieron en el escenario por primera vez y leyeron la escena en la cafetería sentí escalofríos y pensé ´esto es especial. Hay algo sobre estos seis, este guion es para ellos´". No se equivocó porque la serie conquistó rápidamente a la audiencia y tuvo 10 temporadas, con un total de 236 capítulos, que llegó a su fin recién en el año 2004.



SE LANZA "WE FOUND LOVE" Un día como hoy en el 2011, Rihanna lanzaba el sencillo "We found love". Perteneciente al álbum "Talk that talk" (2011) y compuesto por Adam Richard Wiles, la canción es acerca de una relación tóxica en la que la persona debe dejar al otro para priorizar su bienestar: "A veces se siente como si encontráramos el amor en un lugar sin esperanza".