Vacunatorios campanenses ya aplican sin turno segundas dosis a mayores de 60 años

Así lo confirmó el Coordinador del Plan Vacunate!, Leonardo Midón, quien anunció también el comienzo de la inmunización de chicos y chicas de 17 años sin condiciones de salud priorizadas. Desde el jueves pasado, en la ciudad, hay vacunación libre de segunda dosis para los vecinos y vecinas mayores de 60 años que hayan recibido la primera dosis de Sputnik y AstraZeneca hace 60 días, o la vacuna de Sinopharm hace 21 días, según lo confirmó el Coordinador del Plan Vacunate!, Leonardo Midón. Midón destacó el avance de la vacunación que brinda la posibilidad de completar los esquemas de toda la población que enfrenta más riesgo frente al virus. "Desde ahora, quienes cumplan los plazos estipulados según cada vacuna no deberán esperar un turno para recibir la segunda dosis". Por otro lado, el Coordinador anticipó la llegada de turnos para chicos y chicas de 17 años que no poseen enfermedades preexistentes. "Luego de vacunar a un gran porcentaje de los menores de entre 12 y 17 años que tenían prioridad por alguna condición de salud, vamos a avanzar con la inmunización de quienes no presentan comorbilidades", agregó. "El descenso de los casos lleva 16 semanas, y no es casualidad. Por eso, insistimos con la importancia de convocar a quienes aún no se registraron, a inscribirse ingresando en www.vacunatepba.gba. gob.ar. Estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo de poder hacer de Campana una ciudad completamente protegida, y poder recuperar la vida que queremos en una nueva normalidad" concluyó Midón.

