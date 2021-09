El diácono Rodrigo Golán será ordenado sacerdote el sábado 25, a las 10:30, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Preside la celebración monseñor Pedro María Laxague. El diácono Rodrigo Ezequiel Golán, de la Comunidad Rogacionista, será ordenado sacerdote el sábado 25 de septiembre en la parroquia Nuestra Señora del Carmen (Av. Balbín y Pueyrredón). La celebración eucarística de ordenación será a las 10:30 en las afueras de la parroquia si el clima lo permite. Será presidida por el monseñor Pedro María Laxague (obispo de la Diócesis Zárate-Campana) y transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y por Facebook a través de la cuenta @golanrodrigo "Luego de todos los cambios por la pandemia, finalmente llegó el día, estoy muy contento, con mucha alegría y ansiedad. Tenemos un itinerario formativo en la Congregación que son aproximadamente diez años entre las distintas etapas que uno va cumpliendo en todo el trayecto. Esta es la etapa final", comentó Rodrigo en diálogo con los medios locales. El futuro sacerdote eligió el pasaje evangélico de Lucas "Hagan esto en memoria mía" como lema de ordenación y explica: "son las palabras de Jesús en la última cena. Nos invita a que en nuestra vida de cada día podamos hacer memoria de él y eso es lo que se lleva después a la liturgia y a la celebración". La grata noticia además es que la ordenación de Rodrigo se da en el marco de la Semana de la Comunidad, la número 42º desde la creación de la parroquia. "Justo esta semana estamos de festejo y concluirá el domingo con la primera misa luego de mi ordenación". El joven agradeció el acompañamiento de su familia; hermanos, tíos, primos, los abuelos paternos quienes han venido especialmente desde Santa Fe. También resalta el acompañamiento del Padre Giovanni, Padre Federico y Padre Rufino quienes fueron muy importantes en su proceso formativo. También acompañan este momento toda la comunidad Rogacio-nista, sea del colegio, de la parroquia como Casa de Día. "Hay mucha gente que no puede estar por la pandemia o distanciamiento, por fronteras, y que lo hacen a través de la oración que es de igual importante que lo otro". "Si el tiempo acompaña, no vamos a tener problema porque lo vamos a realizar afuera con todos los protocolos. Esperamos a la comunidad, desde el sábado a partir de las 10 de la mañana estará la Banda Municipal. Estoy agradecido por el acompañamiento no solo a mi sino a la comunidad Rogacionista, en este momento tan lindo". Cada acontecimiento en la vida de la Iglesia deja una huella en todos, es un modo de renovar la Fe y la Esperanza. La Ordenación Diaconal, es una invitación a profundizar la vocación de servicio a la que están llamados los bautizados y por supuesto, muy especialmente a los llamados al ministerio sacerdotal. Sin duda, se trata de una gran noticia para Rodrigo Golán y su familia, así como para la comunidad rogacionista. Pero, sobre todo, es una gran noticia para la comunidad campanense que, desde ese día, contará con un nuevo sacerdote.

El diácono Rodrigo Golán y el Padre Giovanni Guarino.





Rodrigo Golán dialogando con la prensa y dando detalles de su próxima ordenación sacerdotal.





#Dato este sábado 25 a las 10:30 en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen se realiza la Ordenación Sacerdotal de Rodrigo Golán pic.twitter.com/E3HWfURhkJ — Magui Felizia (@mawifelizia) September 22, 2021