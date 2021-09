» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 23/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Múltiples accidentes en la Panamericana









Fue ayer al mediodía a la altura del kilómetro 63, mano a provincia. Una mujer embarazada volcó con su Ford Ka. Una mujer embarazada que se trasladaba en un Ford Ka mano a provincia, perdió el control de su vehículo al ser encerrada por un camión sobre la mano rápida. El vehículo, luego de impactar contra la contención central de cemento, volcó y finalizó su trayectoria sobre el carril central, al tiempo que el camión continuó viaje sin detenerse. La mujer fue asistida por el SAME, y si bien se encontraba en buen estado de salud, fue trasladada hasta el hospital municipal donde se realizó una ecografía para descartar cualquier secuela en el bebé en gestación. Las autoridades presentes en el lugar desviaron el tráfico habilitando sólo la mano lenta, lo cual provocó un embotellamiento hasta la altura del complejo Sofitel. Esta circunstancia generó un nuevo accidente en cadena: un furgón Ford chocó contra la parte posterior de un camión, y este a su vez impactó contra la parte posterior de una Toyota Hilux. No hubo que lamentar heridos.

Antes de volcar, la mujer impactó con su auto contra la contención central de cemento.





La Ford Transit se llevó la peor parte del embotellamiento.

#Dato durante el tránsito complicado por el vuelco del Ford Ka ocurrió otro accidente un km más atrás, Panamericana km 62,5. Entre una Ford Tránsit, un camión y una camioneta. No se registraron heridos. Sólo daños materiales. pic.twitter.com/FV6DabwrC8 — Daniel Trila (@dantrila) September 22, 2021 #Ahora vuelca un Ford Ka en #Panamericana Km 63,5 mano a provincia. Un camión lo encerró y chocó la contención de cemento provocando el vuelco. La conductora (embarazada) asistida por Rescate 47, trasladadó SAME al hospital San José, CP, AuSol . Solo mano lenta libre. pic.twitter.com/Cm6I9EvYAZ — Daniel Trila (@dantrila) September 22, 2021