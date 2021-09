Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CON EL AGUA AL CUELLO "Calle Comelli (barrio Don Francisco). Desde el 2016 hago reclamo todos los días porque no limpian las zanjas y cuando llueve mi casa está al borde del agua. Si limpiaron en la calle Perrone solo una cuadra justo donde están las propagandas de política porqué no vienen hasta aquí" muestra Patricia.



SE ROBAN TODO "Plaza frente al cementerio al lado del ombú. La cicuta se robó la tapa de fundición que cubre el motor para bombear la cloaca. ¿Qué será lo próximo que se robarán? escribe Rodolfo.



PELIGRO INMINENTE "Martínez Rodríguez y Bertolini. Un peligro, porque en un descuido se puede caer un chico o una persona si no lo ve" muestra Alejandra.



POSTE REPARADO Y VECINO AGRADECIDO "Avenida Mitre entre Castilla y Castelli. Reparación efectuada del poste. Muchas gracias por la difusión" escribe Jorge.