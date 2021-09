Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 23/sep/2021. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 23/sep/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Apelarán las restricciones de importación de Biodiesel en Estados Unidos Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Apelarán las restricciones de importación de Biodiesel en Estados Unidos









Lo confirmó el gobierno nacional y también empresarios del sector. "Las exportaciones de biodiesel argentino, surgidas de uno de los complejos sojeros más competitivos del mundo, no reciben ni necesitan subsidio alguno", expresó la Cancillería. El Gobierno nacional apelará el fallo de la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos, que determinó dejar en pie los aranceles sobre el biodiésel de origen argentino, lo que implicaría una menor posibilidad de exportaciones para el país. "Argentina lamenta la decisión judicial estadounidense, que otorga una deferencia inusitada a la contradictoria decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Dicha decisión es apelable ante una instancia judicial superior (la Corte Federal del Circuito correspondiente) dentro de los próximos 60 días. El gobierno argentino trabajará mancomuna-damente con el sector privado de nuestro país para revertir esta decisión", mencionó Cancillería en un comunicado. "Las exportaciones de biodiesel argentino, surgidas de uno de los complejos sojeros más competitivos del mundo, no reciben ni necesitan subsidio alguno. Los derechos de exportación, lejos de constituir un instrumento deseado, han sido y son una herramienta fiscal ineludible en momentos de emergencia económica como el presente", consideró el Ministerio de Relaciones Exteriores. "Los derechos compensa-torios impuestos están reñidos con las normas del comercio internacional. Más grave aún en cuanto se mantienen en el marco de una crisis económica global como la producida por la pandemia. En este sentido, Argentina se reserva el derecho a recurrir al sistema de solución de diferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a fin de defender los derechos de sus exportadores", aseguró la Cancillería que encabeza desde esta semana Santiago Cafiero. "En el día de ayer, la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos falló contra la demanda del Gobierno argentino y una empresa exportadora respecto de los resultados de la revisión por cambio de circunstancias a los derechos compensatorios definitivos impuestos en 2018 a las importaciones de biodiesel de Argentina", apunta el comunicado oficial del Palacio San Martín. "Como se recordará, desde esa fecha los EE.UU. imponen derechos compensatorios y antidumping a las importaciones de biodiesel de Argentina que, en conjunto, alcanzan un nivel de 146% ad valorem y, naturalmente, impiden al biodiesel argentino todo acceso a un mercado que- hasta 2016- representaba exportaciones de nuestro país por un valor de, aproximadamente, 1.300 millones de dólares", continuaron. "Posteriormente, el Departamento de Comercio de los EE.UU. inició una revisión de los derechos impuestos y arribó a la decisión preliminar de levantarlos. No obstante, en una decisión sumamente controvertida desde el punto de vista técnico, luego contradijo sus argumentos anteriores y revirtió su decisión preliminar aunque las condiciones objetivas no se habían alterado en lo más mínimo", aseguró Cancillería. Se trata de un mercado fundamental para la cadena productiva de la soja. Acceder al mercado estadounidense es muy relevante, porque tiene una alta demanda que sostiene los precios, y en los últimos años la Argentina ha demostrado ser muy competitiva. El martes el juez Gary S. Katzmann dictaminó que el Departamento de Comercio no había sobrepasado los límites de la Ley Arancelaria de 1930, y que se le permitía cambiar de opinión entre las determinaciones preliminares y finales en una revisión por cambio de circunstancias. "El tribunal concluye que Comercio no se equivocó al revisar su decisión inicial de que existía un cambio de circunstancias porque... la ley, aunque no dice nada sobre el análisis sustantivo requerido por Comercio en una RCC, requiere que exista un cambio de circunstancias para que Comercio modifique la tasa de depósito en efectivo", detalló el juez, según consignaron agencias internacionales. Tras conocerse la noticia de la sanción, el presidente de la de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, había comentado que el sector privado también pensaba recurrir esa decisión judicial: "Es una mala noticia, consideramos que es injusta la sentencia y estamos analizando la posibilidad de apelar. Junto con el Gobierno argentino venimos trabajando en reabrir el mercado de Estados Unidos y el de Perú, ya que es muy importante para la agro-industria nacional contar con dichos mercado, porque nos permite diversificar nuestras exportaciones".