Efemérides del día de la fecha, 23 de Septiembre

DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER Instituido mediante la Ley Nº 24.785 en el año 1997, en este día se conmemora la promulgación de la Ley Nº 13.010, ley del voto femenino, en el año 1947. Una de las principales impulsadoras de dicha ley fue Eva Perón, quién ese día manifestó a la multitud congregada en Plaza de Mayo: "Recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago, en nombre y representación de todas las mujeres argentinas". La lucha por el sufragio femenino se remonta al año 1907 cuando Alicia Moreau de Justo y Elvira Rawson de Dellepiane crearon el Comité Pro-Sufragio Femenino. Más adelante, en el año 1911, la doctora Julieta Lanteri votó en las elecciones a concejales en la ciudad de Buenos Aires y se convirtió en la primera mujer en votar en Latinoamérica. Cabe aclarar que la médica había sido incluida en el padrón electoral mediante un ampara judicial pero, una ordenanza del Consejo Deliberante, ligó el empadronamiento al registro del servicio militar, lo que le impidió seguir votando. Más adelante, en el año 1921, el ala femenina del Partido Socialista promovió los ensayos de voto femenino con motivo de las elecciones municipales. Seis años después, San Juan reformó la Constitución provincial y permitió que las mujeres participaran en la elección de cargos públicos pero, en el año 1930, el gobierno de facto, la derogó. En el año 1932, Alicia Moreau de Justo elaboró un proyecto de ley que fue rechazado por los conservadores: "Con esto, los conservadores creyeron que mantenían a la mujer en la casa, que no fuera a desbarrancarse por otros lados. Estaban equivocados". Las mujeres votaron por primera vez en las elecciones presidenciales del año 1951.



FALLECE HOMERO EXPÓSITO Homero Aldo Expósito nació el 5 de noviembre del año 1918 en Campana, Buenos Aires. Criado alrededor de los libros de su padre, transcurrió su infancia junto a su hermano, Virgilio Hugo Expósito, en Zárate. Cursó el secundario en el Colegio San José de Buenos Aires, institución en la que se destacó escribiendo y, consecuentemente, sobresaliendo en los concursos de literatura. Tras terminar el secundario, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras. En el año 1938, realizó junto a Virgilio su primer tango, "Rodando", que cantó Libertad Lamarque, con la orquesta de Mario Maurano, en Radio Belgrano. Pero no tuvo gran repercusión. A diferencia de éste, en el año 1943, el tango "Farol" fue grabado por la Orquesta de Osvaldo Pugliese con el cantor Roberto Chanel para el sello "Odeon." Sus tangos más destacados son "Naranjo en flor", "Maquillaje", "Chau no va más", "Percal", "Yuyo verde" y "Afiches". Falleció en el año 1987 en Buenos Aires.



SE LANZA "DON´T FORGET" Un día como hoy en el 2008, Demi Lovato lanzaba su primer disco "Don´t forget". Producido por los Jonas Brothers junto con John Fields y Tim James e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense con la banda, el disco abarca diversos temas propios de la adolescencia. "Quería que fuera divertido, algo que puedas disfrutar mientras conduces en tu auto". Entre las canciones se encuentran "La la land", "Get back", "Gonna get caught" y "Don´t forget".