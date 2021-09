Claudio Valerio

¡Nos mantenemos en contacto! En el mundo actual, ésta es una expresión corriente y que, gracias al avance de la tecnología, hay muchos modos de comunicarse con los demás y, si bien a más de uno esto les puede dar un poco de vértigo, esto de buscar de conectarse es posible; se dispone, en verdad, del teléfono, emails, WhatsApp, mensajes de textos, Facebook, Instagram, etc. Pero, si bien pareciera que la lista no termina, ¿cómo son los modos que utilizamos para conectarnos con Dios?... Seguramente son menos numerosos, aunque muy eficaces. Podemos hacerlo al leer, o escuchar, su palabra, cuando con fe le rezamos; cuando lo recibimos al comulgar y los sacramentos... No perdamos el contacto con Él; nos conviene aprovechar de estas eficientes vías de correspondencia. Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar