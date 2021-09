En esta época del año y esperando todavía el recambio de temporada, salimos con el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson en busca de realizar una linda jornada de pesca con equipos livianos compuestos por cañas de dos tramos y varas de hasta 1,80 metros de acción media, micro reeles frontales y de los denominados huevitos de bajo perfil, cargados con nylon de 0,20 mm, brazoladas tradicionales de dos anzuelos y plomos de hasta 40 gramos. En esta oportunidad y habiendo una buena oferta en este momento de esta especie en todo el Paraná Guazú y el Paraná Bravo, fuimos fundamentalmente a divertirnos con los Porteñitos, también llamados Bagarito, Bagre Porteño, Bagre picudo, Bagre Misionero, Mandí-í (Paraguay) y Mandí (Brasil). Esta especie se mueve en grandes cardúmenes y cuando se los ubica es muy común poder dar con varios dobletes durante la jornada de pesca. La carnada preferencial es la lombriz común de tierra, la que encarnándola en los anzuelos, formando los famosos pulpitos de lombrices, son 100% efectivas. La especie está calificada como de NO interés comercial ni deportiva, aunque por un lado los pescadores comerciales de nuestra zona les dan captura para posteriormente utilizarlos cortados en rodajas para encarnar los espineles y con los cuales capturan grandes paties. Por otra parte, a nivel deportivo, ya se han realizado varios concursos de esta especie desde costas y muelles. Además, no son pocos los aficionados que practican su pesca por lo exquisita que es su carne. Su distribución geográfica nos indica que podemos ubicarlos además en ríos de Paraguay, Uruguay, Salado de Buenos Aires, Paraná medio e inferior, Río de la Plata y en Río Grande do Sul Brasil. Siendo su reproducción a fines de la primavera y en estado adulto llega a una longitud máxima de 30 centímetros. Por nuestra parte iniciamos esta salida de pesca como de costumbre en carnadas El Toro de Calixto Dellepiane y ruta provincial 6 donde nos proveímos fundamentalmente de unas excelentes porciones de lombrices y otras carnadas. Después de recorrer unos 40 kilómetros entre ruta provincial 6 y ruta 12, partimos desde el embarcadero y guardería de lanchas del Camping Recreo Keidel, donde navegamos río abajo hasta las inmediaciones del kilómetro 167 del Guazú. Aquí como les comentaba armamos nuestros equipos preferencialmente livianos y realizamos generosos encarnes con pulpitos de lombrices en los anzuelos. Ni bien los plomos tocaron fondo los piques y capturas de porteñitos fueron constantes, entremezclados se solía dar algún bagre amarillo pero el porteñito seguía siendo la especie preponderante. Después de transcurridas unas dos horas levantamos anclas y motor en marcha navegamos hasta el kilómetro 164 del Paraná Bravo para realizar un testeo también de esta zona. Reacondicionamos nuestros equipos de pesca y carnadas para realizar los primeros intentos. Aquí nos encontramos con un poco más de viento noreste y aguas un poco más revueltas, pero de todas formas los piques no tardaron en decir presente con hermosos ejemplares de porte-ñitos y bagres amarillos. Pero como suele ocurrir se comenzaron a dar también cantidad de piques y capturas de marietas o descarnadores los que nos llevaron a repensar el lugar de pesca, por lo cual nuevamente en marcha remontamos por el Bravo e ingresamos en el río Alférez Nelson Page por unos trescientos metros y fondeamos en una profundidad de unos cinco metros. Aquí después de realizar los primeros intentos los piques también fueron constantes en su gran mayoría para porteñitos y cada tanto salía algún bagre amarillo de los lindos. Recordando que los comerciales utilizan al porteñito en rodajas para encarnar sus espineles, fue que en uno de mis equipos realicé un generoso encarne con un filete porteño. Fue un lance hacia el centro del río, dejando correr el nylon y la plomada por el fondo por varios metros. Al cabo de unos minutos recibí un hermoso pique el que clavé con firmeza comenzando a recoger mi línea, la que ya estando muy cerca de la embarcación salió a flote con un bellísimo ejemplar de pati, dándose así la lógica de que el porteño es también una de las carnadas preferen-ciales de los pati. Así fue entonces que embarcados vivimos una jornada a puros piques y capturas, después de haber encontrado varios cardúmenes de porteñitos por la boya 167 del Guazú, en las inmediaciones de la boya 164 del Paraná Bravo y dentro del Alférez Nelson Page. Aunque en estos momentos también se los puede ubicar desde los distintos muelles del Guazú, tanto de la costa de la provincia de Entre Ríos como de la costa de la provincia de Buenos Aires. En nuestro programa televisivo Nº 898 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página en internet www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Pesca sumamente entretenida con equipos livianos.