Cáncer de cuello uterino: la importancia de la prevención y detección temprana

La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) refuerza la convicción de que la manera de hacerle frente al cáncer de cuello uterino es a través de la prevención y detección temprana. Existen pruebas que permiten descubrir a tiempo este tipo de cáncer y actuar en consecuencia.

"La detección temprana es con PAP, colposcopía y test de ADN del HPV", detalla el Dr. Carlos Silva, Coordinador del área psicosocial de LALCEC. Se recomienda comenzar a realizarlos a partir de los 21 años o tres años posteriores al inicio de las relaciones sexuales y hasta los 65 años. En situaciones especiales el médico podrá considerar modificar la fecha de inicio de los chequeos. Se aconseja su repetición periódica cada 3 a 5 años, o anualmente a criterio del profesional.

Soledad Gallardo de 43 años, paciente de LALCEC recuperada de Cáncer de cuello de útero, relata: "esta enfermedad fue detectada mediante estudios de rutina como Pap y colposcopía que, hasta mis entonces 38 años, solo me los había realizado anteriormente solo una vez" y agrega: "gracias a esos estudios que me realice por ´casualidad´, ya que no presentaba ningún síntoma extraño, fue que detectaron la enfermedad tempranamente, y por consiguiente, la curación fue más rápida y menos traumática dentro de todo".

Para prevenirla, es importante usar barreras de protección -como el preservativo- durante la actividad sexual o vacunarse contra el VPH. También es necesario evitar los factores de riesgo, como la infección por el virus del papiloma humano (VPH) y la exposición al dietilestilbestrol.

Signos de alerta y tratamiento del cáncer de cuello uterino

La sintomatología más frecuente del cáncer de cuello uterino es el sangrado vaginal anormal (fuera de período) y espontaneo, el sangrado luego de tener relaciones sexuales (conocido como "sinusorragia"), el flujo sanguinolento, el flujo fétido y persistente y el dolor hacia la parte interna de los muslos y en la zona lumbar o pelviana cuando hay compromiso ganglionar.

Su tratamiento varía dependiendo del estadio en que se lo encuentre. "En los estadios iniciales la cirugía es el tratamiento de elección, también en algunos casos se agrega la radioterapia y en algunos estadios localizados, se recomienda de manera local y regionalmente la radioterapia combinada con la quimioterapia. En estadios más avanzados la quimioterapia asociada en casos seleccionados a la inmunoterapia", explica Silva.

Acciones de LALCEC para la detección de la enfermedad

La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer está llevando a cabo la campaña de detección temprana del cáncer de útero, que consiste en brindar atención ginecológica gratuita a mujeres entre 21 y 65 años sin cobertura médica. El chequeo incluye la consulta con un especialista en ginecología, la toma del papanicolaou y realización de colposcopia. Una vez están los resultados, se le asigna un nuevo turno y el profesional realiza la devolución de estudios.



Para más información ingresar a www.lalcec.org.ar