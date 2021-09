P U B L I C





En la tercera conferencia anual del Think Tank Atlantic Council, la ministra de Salud remarcó la necesidad de la coordinación internacional en la respuesta al SARS-CoV-2. En el marco de la 76º Asamblea General de las Naciones Unidas, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó ayer de la Tercera Conferencia Regional Anual del Think Tank Atlantic Council, denominada "Latin America and the Caribbean’s Recovery: A Global Priority", en la que frente a sus pares regionales e internacionales destacó la necesidad de que el acceso a las vacunas sea global y equitativo, al tiempo que brindó detalles sobre la importancia de la vacunación en la disminución del impacto del SARS-COV-2 en Argentina. "Nunca antes en la historia habíamos percibido la necesidad de garantizar un acceso universal y equitativo a insumos críticos, conocimiento científico y herramientas necesarias para que el mundo pueda afrontar una pandemia", aseguró la ministra durante su exposición, e indicó en ese sentido que "para el logro de una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente, todos los países deben implementar medidas en línea con los principios de solidaridad internacional, colaboración y equidad, especialmente con los países de bajos y medianos ingresos". Fundado en 1961, y con sede en Washington, el Atlantic Council es un centro de pensamiento especializado en asuntos internacionales que gestiona 10 centros regionales y programas funcionales relacionados con la seguridad internacional y la prosperidad económica global. Este año, la conferencia regional fue parte de una amplia campaña sobre la centralidad estratégica de aumentar el acceso a las vacunas en los países de América Latina y el Caribe y de la necesidad de acelerar la planificación de políticas ante la continua amenaza del COVID-19. Convocada a la mesa "Más vacunas para LAC", y a raíz de su reciente participación en la reunión de ministros de Salud del G20 celebrada en Roma, Vizzotti brindó su mirada acerca de la necesidad de que los países participantes acompañen fuertemente el rol de la OMS en la coordinación internacional en la respuesta a la salud global, e indicó que "es extremadamente importante que los países del G20 apoyen la distribución mundial de vacunas aprobadas por la OMS para uso de emergencia, y a través del Mecanismo COVAX". En ese sentido, la ministra destacó que "escalar nuestra capacidad de fabricación nacional para ser parte de la cadena de producción ha sido una decisión estratégica para promover el acceso a las vacunas, tanto para nuestro país como para la Región de las Américas", a la vez que compartió con sus pares que Argentina fue recientemente seleccionada por la OMS para desarrollar y producir vacunas con tecnología ARN mensajero contra la COVID-19. "Argentina tiene una larga tradición en considerar a la vacunación como un bien social y en promoverla en todas las etapas de la vida, y la población confía fuertemente en ella", explicó luego al ser consultada por la importancia de la vacunación en la progresiva disminución de infecciones y muertes registrada desde junio. Así, la ministra detalló que al día de hoy Argentina tiene uno de los porcentajes de vacunación más altos en la región, con el 63,6 por ciento de la población con su esquema iniciado y el 44,9 por ciento con su esquema completo, e indicó que gracias a la implementación de medidas de cuidado y a los avances en la campaña de vacunación, el país 16 semanas de descenso sostenido del número de casos, con una disminución de casi el 95 por ciento en relación al pico de la segunda ola. Participaron también en la conferencia la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell-Barr; la directora adjunta de la OMC, Anabel González; y el vicepresidente del Banco Mundial para LAC, Carlos Felipe Jaramillo; y fueron invitadas la directora de la Organización Panamericana de Salud, Carissa Etienne, y la representante del Parlamento europeo y copresidente del Consejo de Accionistas de COVAX, Chrysoula Zacharopoulou, entre otros.



Fuente: https://www.argentina.gob.ar/