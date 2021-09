P U B L I C





La Primera Damas del CCC perdió 1-0 por la sexta fecha de la Zona 3 del Campeonato Damas F. Por su parte, el CBC cayó, por el mismo resultado frente, por la sexta fecha de la Zona 2 del Campeonato Damas D. El pasado fin de semana se disputó la sexta fecha del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hóckey de Buenos Aires (AHBA). Y los equipos femeninos del Club Ciudad de Campana y Campana Boat Club vieron acción en sus respectivos certámenes. Las Tricolores se enfrentaron como visitante a Old Georgian Club y cosecharon su tercera derrota en la Zona 3 del Campeonato Damas F. De esta manera, el equipo no pudo sumar puntos y ocupó el 10º puesto en la tabla de posiciones. En lo que va del torneo, Ciudad ganó dos partidos (frente a Banco Central y Pucará "D"), perdió tres (contra Champagnat "B", Camioneros "B" y Old Georgian Club) y empató uno (con Almafuerte "B"). Durante la jornada que se desarrolló el sábado, Ciudad presentó la tira completa y acumuló dos derrotas y dos victorias: en Intermedia cayó 1-0; en Quinta División perdió 3-0; en Sexta División ganó 3-2 (goles de Paolina Andere, Maite Cantlon y Candela Scatena) y en Séptima División se impuso 7-0 (triplete de Merlina Mercedes Nieva y Candela Scatena y un tanto de Malena Andere). El próximo partido será contra Santa Ángela. Por su parte, el hóckey del Campana Boat Club jugó como local frente a San Carlos y cayó 1-0. Así, las Celestes no sumaron puntos y se ubicaron en el 13° puesto de la tabla de posiciones. En lo que va del torneo, el CBC ganó un partido (frente a Regatas Avellaneda "B") y perdió cinco partidos (ante San Andrés, Martin Güemes, Lujan RC y San Carlos). En las demás categorías, el CBC se llevó dos victorias, una derrota y un empate: Intermedia cayó 1-0; en Quinta División ganó 1-0 (gol de Sol Morena Ale); en Sexta empató 0-0 y en Séptima ganó 2-0 (goles de Ana Paul Galiano Juroczko y Agostina Riva). Su próximo rival será San Patricio.

Ni El CCC y ni el CBC pudieron con sus rivales.