Hoy; asueto administrativo para el personal municipal

viernes, 24/sep/2021









Las dependencias permanecerán sin atención al público con motivo de celebrarse el "Día del Trabajador Municipal". La medida no afectará las prestaciones indispensables en materia de salud, seguridad y recolección de residuos. Con motivo de celebrarse el "Día del Trabajador Municipal", el Municipio informa que este viernes 24 habrá asueto administrativo para todas las dependencias, por lo cual no atenderán al público. La medida da cumplimiento al Convenio Colectivo de Trabajo, que instituye ese día como "no laborable". No obstante, se arbitrarán las medidas necesarias a los efectos de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles. Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (Internación y Guardias), y CIMoPU. El servicio de recolección de residuos prestado por la empresa Agrotécnica Fueguina también funcionará normalmente. Las dependencias municipales retomarán sus tareas el lunes 27.

Las dependencias municipales retomaran el lunes la atención en los horarios habituales.

Muy feliz día a todos los empleados municipales, que con su esfuerzo y dedicación son el pilar fundamental para continuar transformando Campana día a día.



