Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. DESAGÜES TAPADAS "Namuncurá y Jujuy. Por favor limpiar la boca de tormenta. Están re tapadas" muestra Eduardo.



POZOS PROFUNDOS "Pozos profundos en la entrada a la rotonda de Las Acacias. ¿Podrían aunque más no sea rellenar con escombros? Después va a ocurrir un accidente" muestra Juan Cruz.



MALOS VECINOS "Ameghino y Viamonte. Las personas de bien no deberían ser tan deshonestas al no juntar las botellas, vidrios, plasticos, gomas y demás cosas que no permiten el buen funcionamiento de las vías de descarga pluviales. ¿Cuándo aprenderemos a cuidar a nuestra ciudad? escribe Ricardo.



RÁPIDA SOLUCIÓN "Gracias por la rápida solución de la esquina Garibaldi y Jacob. Por ahora dejó de perder, según los vecinos, no es la primera vez que pasa" escribe Rodolfo.