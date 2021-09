Twitter habilitó el envío de propinas con Bitcoin

La noticia disparó el precio de la criptomoneda por arriba de los US$ 44.500. La empresa que controla la red social dijo que está estudiando la posibilidad de autenticar los tokens no fungibles de los usuarios (NFT, por sus siglas en inglés). La empresa Twitter Inc. anunció que permitirá a sus usuarios enviar y recibir propinas utilizando Bitcoin (BTC) como parte de un impulso más amplio para ayudar a los usuarios a ganar dinero con el servicio, una noticia que disparó el precio de la criptomoneda por arriba de los US$ 44.500. Asimismo, la empresa que controla una de las principales redes sociales del mundo dijo este jueves que está estudiando la posibilidad de autenticar los tokens no fungibles de los usuarios (NFT, por sus siglas en inglés), es decir, bienes digitales que van desde obras de arte hasta imágenes de simios digitales. Algunos usuarios ya exhiben sus NFT en sus perfiles, pero no hay una manera fácil de autenticar si la persona que muestra una imagen realmente es dueña de ella. "Existe un creciente interés entre los creadores por utilizar aplicaciones que funcionen en la cadena de bloques", dijo Esther Crawford, ejecutiva de productos de Twitter. "Queremos ayudar a los creadores a participar en la promesa de una internet descentralizada en evolución directamente en Twitter", afirmó la ejecutiva según consignó Bloomberg. Como respuesta a esta noticia, el precio de la mayor criptomoneda del mundo volvió a pasar la línea de los US$ 44.500 por unidad luego de haber caído a principios de esta semana por debajo de los US$ 40.000, afectada por el pánico que generó la posible caída en default del gigante inmobiliario chino Evergrande. Según comunicó Twitter, las actualizaciones son parte de una estrategia para darle más opciones a sus usuarios para compartir su trabajo en el servicio, y más formas de ganar dinero a través de propinas, una función que había sido puesta a prueba pero solo de forma limitada por el momento. El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, es uno de los principales impulsores de BTC y suele manifestarse a favor de la criptomoneda y la promueve entre sus seguidores, a punto tal que llegó a decir que podría ser la primera "moneda nativa" de Internet. Los tokens no fungibles (NFT) son una parte clave de esa versión descentralizada de Internet y se dispararon en términos de popularidad y precio este año. De hecho, las ventas diarias de NFT alcanzaron un máximo el 28 de agosto con US$ 267,6 millones, según el rastreador NonFungible. "Reconocemos que todavía es pronto para las monedas digitales, pero creemos que ese es el futuro", dijo Crawford.