Efemérides del día de la fecha, 24 de Septiembre

DÍA DEL COLECTIVERO Instituido mediante la Ley Nº 1.475 en el año 2004, en este día se conmemora la histórica jornada en la que el colectivo circuló por primera vez por las calles de Buenos Aires en el año 1928. Todo comenzó en el Café "La Montaña" del barrio de Floresta cuando los taxistas José García Álvarez, Pedro Etchegaray, Felipe Quintana, Rogelio Fernández, Lorenzo Porte, Manuel Pazos y Antonio González decidieron crear un "auto-colectivo" en el que se llevaran a 5 personas a un destino fijo y con una tarifa mucho más baja que la competencia. Cabe aclarar que, en ese entonces, la crisis económica afectó a los taxistas que vieron disminuir el número de pasajeros y aumentar el número de personas que optaban por el tranvía y el ómnibus. El recorrido de los primeros colectivos empezaba en Avenida Rivadavia y Lacarra, paraba en Flores y finalizaba en Primera Junta; el boleto costaba entre 10 y 20 centavos. Es pertinente mencionar que, en un principio, los mismos eran autos a los que se subían más personas y que con el correr de los años cambiaron su fisonomía. En el año 1932 la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires habilitó las líneas de colectivo, precisó medidas de seguridad y amplió la capacidad a 10 asientos. Como en ese momento las mujeres no estaban convencidas de utilizar este transporte se crearon líneas exclusivamente para ellas.



EL PAPA FRANCISCO SE CONVIERTE EN EL PRIMER PONTÍFICE EN HABLAR EN EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS En el año 2015, tras más de dos siglos de existencia, el Congreso de Estados Unidos le abrió las puertas por primera vez en su historia a un papa: el Papa Francisco. El pontífice argentino acudió a una sesión especial de ambas cámaras que encabezó Joe Biden, actual presidente de dicho país, y John Boehner, entonces presidente de la Cámara de Representantes. Durante esta histórica visita Francisco abarcó diversos temas como la crisis de refugiados y la inmigración, el cambio climático, el tráfico de armas, la eliminación de la pena de muerte y el fundamentalismo religioso. A su vez, en su discurso mencionó a trascendentes figuras estadounidenses como Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., Dorothy Day y Thomas Merton. En lo que respecta a la inmigración, el Papa Francisco dejó un mensaje contundente hablando desde su posición como hijo de inmigrantes: "Recordemos la regla de oro: ´hagan con los demás lo que quieran que hagan con ustedes.´ Tratemos a los otros con la misma pasión y compasión con la cual quisiéramos que nos traten". Asimismo, sus palabras sobre el medio ambiente tuvieron amplia repercusión: "Es la hora de acciones y estrategias osadas para implementar una ´cultura del cuidado´ y una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza".



SE LANZA "THINKING OUT LOUD" Un día como hoy en el año 2014, Ed Sheeran lanzaba el sencillo "Thinking out loud". Perteneciente al álbum "X" (2014) y compuesto por el cantante británico junto con Amy Wadge, la canción está inspirada en su entonces pareja, Athina Andrelos, con quién estaba atravesando "un momento realmente feliz".