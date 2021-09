En el día de ayer, Argentina debutó con un contundente triunfo 3-0 frente a Marruecos con parciales de 25-13, 25-16 y 25-23.

En el día de ayer, Argentina debutó en el Mundial de Vóley Sub 21 con contundente triunfo 3-0 frente a Marruecos con parciales de 25-13, 25-16 y 25-23. El equipo dirigido por Martín López cuenta entre sus filas con el campanense Ramsés Cascú, jugador formado en el Club Ciudad de Campana, que inició su segunda experiencia mundialista. Previamente, en el año 2019, Cascú fue parte del equipo que se colgó la histórica medalla de bronce en el Mundial Sub 19 de Túnez tras vencer 3-1 a Egipto: "Queremos demostrar que no fue casualidad el bronce que ganamos en Túnez" había dicho el jugador a comienzos del mes a LAD.

El Mundial Sub 21, cuyas sedes son Italia y Bulgaria, se disputará entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre y cuenta con la participación de 16 equipos divididos en cuatro zonas. Perteneciente a la Zona C, los rivales de Argentina son Marruecos, Irán y Bélgica: "Irán es fuerte, viene con buenos resultados en mayores y también en menores. Creemos que Bélgica también será un rival fuerte, aunque no ha sido una potencia europea en los últimos años como Polonia, Rusia, Italia o Francia, por ejemplo. Y nos parece que Marruecos puede ser el más débil" dijo Cascú a LAD antes del comienzo del Mundial. No se equivocó, Marruecos empezó con una dura derrota que le dará mucho que pensar a sus jugadores.

Hoy, a las 14 horas, Argentina jugará contra Irán y el sábado, a las 11 horas, se enfrentará a Bélgica.