Por la octava fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), los Tricolores enfrentarán el sábado, desde las 15.30 horas a Varela Jr, uno de los equipos más fuertes del campeonato, en condición de visitante. Tras ganarle el clásico a Náutico Arsenal Zárate, el CCC tendrá por delante un partido complicado contra un rival que solamente perdió una vez en lo que va del torneo (cayó 23-29 contra Los Molinos en la quinta fecha).

El resto de los partidos serán el mismo día a partir de las 15.30 horas: Beromama vs Banco Hipotecario, Los Molinos vs Vicente López, San José vs Náutico Arsenal Zarate, Porteño vs Los Pinos y Tiro Federal de Baradero vs Ezeiza.