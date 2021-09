El Violeta será visitante mañana, buscando su segunda victoria consecutiva. Hoy comienza la fecha en la Zona A.

En el día de hoy el plantel de Villa Dálmine cerrará su preparación para enfrentar mañana como visitante a Almagro por la 27ª fecha de la Primera Nacional.

El partido se disputará mañana desde las 15.30 horas en el estadio Tres de Febrero, ubicado en José Ingenieros, y el árbitro será Fabricio Llobet. Además, el cuarteto arbitral se completa con los asistentes Mariano Viale y Leila Argañaraz y con "el cuarto" Nicolás Kresta.

Por otra parte, este viernes comenzará la acción para la Zona A con los siguientes partidos: Estudiantes (RC) vs Nueva Chicago (20.00) y Temperley vs Chacarita (21.10). El sábado jugarán: San Martín (T) vs Riestra (13.30), Estudiantes (BA) vs Quilmes (14.10), Mitre (SdE) vs Agropecuario (16.30) y Tigre vs Alvarado (18.10).

En la Zona B se enfrentarán el sábado: Tristán Suárez vs Atlético Rafaela (15.00), Santamarina de Tandil vs San Telmo (15.00), San Martín (SJ) vs Güemes (SdE) (15.00), Ferro Carril Oeste vs Brown (PM) (15.30) e Instituto vs Barracas Central (15.30).