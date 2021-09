Este sábado comenzará a rodar la pelota en la quinta fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Puerto Nuevo recibirá, desde las 15.00 horas, a Argentino de Quilmes en el estadio Carlos Rubén Vallejos. Las Auriazules llegarán a este partido después de una derrota frente a Estudiantes (BA), puntero del torneo, mientras que su adversario cayó 4-2 ante Sarmiento de Junín en la fecha anterior. La referee será Jennifer Mendoza y las asistentes Micaela Abelardo y María Lourdes Prado.

Los demás partidos se disputarán el mismo día desde las 15.00 horas: Deportivo Morón vs Liniers, San Miguel vs Camioneros, Almirante Brown vs Ferro Carril Oeste, Deportivo Armenio vs Banfield, Defensa y Justicia vs Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors vs All Boys. El domingo jugarán: Luján vs Atlanta (10.00), Sarmiento vs Atlas (15.00) y Deportivo Merlo vs Argentino de Rosario (15.00).