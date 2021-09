Esta semana Puerto Nuevo, campeón invicto del Torneo Apertura, inició el Clausura a paso firme y se llevó los 3 puntos después de vencer 1-0 a Deportivo Muñiz con un golazo de Kevin Redondo que hizo añicos el arco de Nahuel Miguel: "Sabemos que cada partido va a ser muy diferente y que los vamos a tener que preparar en la semana. Ahora a descansar y mañana pensar en Juventud Unida" expresó el jugador a "Entrenados x Dios" después de la victoria. El domingo, el Auriazul se enfrentará, desde las 15.00 horas, frente a Juventud Unida en el estadio Carlos Rubén Vallejos.

En el día de hoy la segunda fecha del Torneo Clausura de la Primera D comenzará con los siguientes partidos: Lugano vs Central Ballester y Argentino de Rosario vs Liniers (ambos a las 15.00). Al día siguiente jugarán desde ese mismo horario: Cambaceres vs Deportivo Paraguayo. Además, el martes Yupanqui jugará contra Centro Español y Sportivo Barracas frente a Muñiz (ambos desde las 15.00).