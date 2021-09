Soto fue condenado a 7 años de prisión

Es el profesor de música quien fue acusado por abuso sexual de 9 menores de dos jardines de infantes de Garín, partido de Escobar. Ayer por la mañana tuvo lugar la última jornada del juicio oral de Jonatan Soto (38), quien fue condenado por los jueces Romañuk, Guennhef y Puente por unanimidad condenaron al profesor de música a cumplir 7 años de prisión por ser autor de Abuso Sexual agravado por ser el encargado de la educación y por la cantidad de víctimas, nueve, cuando el fiscal Christian Fabio había solicitado 18. Durante la semana se conocerán los fundamentos de la sentencia, sin embargo, la abogada del condenado adelantó que apelará la resolución ante el Tribunal de Casación: "Se trata de un fallo totalmente injusto, no se pudo probar absolutamente ningún hecho. Si el fiscal pidió 18 años y bajaron al condena a 7, que es la mínima del delito imputado, mi impresión es que no pueden justificar que mi defendido estuvo detenido casi cuatro años siendo totalmente inocente", señaló la Dra. Verónica Soto, abogada matriculada en La Matanza. Por su parte, el Fiscal Fabio señaló en declaraciones periodísticas: "Durante todo el juicio, la defensa manifestó que se trataba de una causa sin pruebas. Para los jueces del Tribunal eso no ocurrió y se pronunciaron unánimemente en el dictado de la condena", y agregó: "Los jueces no dieron por probado que hubo penetración, pero después de tanta desacreditación pública hacia mi figura, estoy conforme porque los jueces le creyeron a los menores involucrados y a mi trabajo. Aun así, yo voy a imponer un recurso a Casación porque considero que la penetración existió y que condena es insuficiente", concluyó.

Familiares e integrantes de SUTEBA Escobar manifestaron su repudio a la condena ayer en las puertas del Tribunal Penal 1 de Campana. VIDEO (MANIFESTANTES): #Video piden justicia por Jonatan Soto, profesor de música un un jardín, acusado de abuso. Día del veredicto. Dialogamos con José Magallanes, secretario general de SUTEBA Escobar y Eva Borrigoni, esposa de Jonatan. https://t.co/9w1wOpUl4n — Daniel Trila (@dantrila) September 25, 2021