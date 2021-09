Pedro Milla se refirió al proceso de renovación de autoridades de la CGT

El líder petrolero destacó la confluencia de los sindicatos que componen la central y aseguró que es el momento de construir una entidad que pueda "sentarse en la mesa de los gobiernos y expresar la visión de los trabajadores". El campanense Pedro Milla se refirió a lo que fue el cónclave del Comité Central Confederal de la CGT que decidió la realización del Congreso de renovación de autoridades de la central obrera para el 11 de noviembre. En ese sentido, el referente gremial celebró el proceso de confluencia que encuentra a las organizaciones sindicales de la central alineadas con la unidad. "La verdad que hoy (miércoles) fue un día por lo menos para mí maravilloso, donde el movimiento obrero dio muestras de lo que tenemos que hacer", expresó Milla entrevistado por Mundo Gremial. Y añadió: "El general Perón decía que los dirigentes gremiales somos sabios y prudentes y creo que no se equivocó en ese concepto". Milla hacía referencia así a la intención de los secretarios generales cegeteistas de conformar una comisión directiva que represente las diversas tendencias dentro del movimiento obrero, más allá de que todavía se discute si la conducción estará a cargo de un triunvirato o incluso un cuerpo aun más colegiado. En ese sentido, el secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocom-bustibles remarcó "las muestras de unidad" que a su visión dieron los secretarios Daer y Acuña, los dos secretarios generales de la CGT, frente a la necesidad de "reconstruir" una central "fuerte, solidaria, que pueda cobijar todos los problemas que tenemos los trabajadores". "Todos los compañeros y compañeras fuimos en el mismo sentido", dijo Milla sobre las posiciones compartidas durante el Comité Central Confederal. Por otro lado, consultado acerca de la posibilidad de integrar la próxima comisión directiva, respondió que "hablar de candidaturas sería menospreciar a cada uno de los secretarios generales que están hoy en la CGT y también a los que no están". "Lo más importante es ver cuáles son los mejores hombres y mujeres para contemplar lo que queremos en el movimiento obrero", subrayó el referente gremial. Sí reconoció que sería "importante" que estuvieran representados los gremios industriales como el suyo. "¿A quién no le gustaría ser candidato?", manifestó. "Queremos una CGT fuerte, donde realmente podamos sentarnos en la mesa de los gobiernos y decir lo que nosotros pensamos", finalizó.

