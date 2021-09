José Abel Perdomo

Es evidente que la desastrosa cosecha de votos conseguidos por la coalición gobernante que obtuvo seis millones menos que en 2019 (de 12,9 a 6,9) ha puesto en debate su accionar en estos casi 2 años de mandato y lo que debe hacer de cara a lo que resta de mandato hasta el 2023. Evidentemente no se trata de "lo mismo pero más rápido" sino de hacer los cambios necesarios para cumplir con las promesas de campaña que la mayoría de la ciudadanía acompañó en su momento para lograr derrotar al neoliberalismo depredador. Tengamos en cuenta que también la coalición Juntos por el Cambio perdió casi 2 millones de votos respecto a la elección del 2019 (de 10,8 a 8,9). Esto está indicando que el electorado no ha perdido la memoria y castigó al gobierno pero no pretende volver a aquella época aciaga para su vida. Esta doble pérdida de votos se explicaría porque la población optó por expresar su descontento no concurriendo a votar en lugar de hacerlo mediante el voto en blanco que fue tradicionalmente la forma elegida para expresar su descontento. Debemos preguntarnos si los debates que hoy vemos en el elenco gobernante acerca de los cambios que deben hacerse se hubieran llevado a cabo si las PASO hubieran sido favorables al gobierno como muchas encuestas pronosticaban. No debemos perder de vista que ganar una elección nunca debe ser un fin en sí mismo sino el medio para poder realizar las transformaciones necesarias para conseguir una sociedad más igualitaria y solidaria capaz de incluir a los millones de ciudadanos que las políticas neoliberales han excluido El salario mínimo, vital y móvil está establecido en el art. 14 bis como un derecho fundamental y debe ser la menor remuneración que debe percibir el trabajador sin cargas de familia por su jornada legal de trabajo y que debe asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Sin embargo hoy está establecido para este mes en 31.104 pesos que apenas supera la mitad que se necesita para no ser pobre y que evidentemente no cumple con lo establecido por nuestra Constitución Nacional a la que todos dicen respetar y cumplir. Si bien es importante aumentar el ingreso de la gente como motor del crecimiento de la economía al aumentar el consumo y por lo tanto las ventas de las empresas debe primar el considerar al salario como un derecho que tiene todo trabajador para poder vivir con dignidad. Lo cierto es que hasta ahora los incrementos salariales no han producido un aumento en el poder adquisitivo de los trabajadores porque en la permanente e indomable puja distributiva siguen ganando los grupos concentrados de la economía. Una vez más vemos como el crecimiento que ya se puede observar no derrama o el tener empleo no alcanza para vivir dignamente. Seamos conscientes que la pobreza no es una estadística sino millones de personas que están sufriendo calamidades peores que la pandemia destruyendo su futuro y que todo indica que durará por mucho más tiempo que el COVID-19. Es evidente que el diálogo y la búsqueda de consensos no han obtenido resultados que beneficien a la mayoría de la población porque las élites económicas no están dispuestas a ganar ni siquiera un poco menos. Todo indica que ha llegado la hora de que el gobierno abandone tanta tibieza y comience a enfrentarlos con gran decisión en la certeza que entonces tendrá el apoyo tanto de quienes lo votaron como los que se quedaron en sus casas. Hoy la patria se lo demanda.