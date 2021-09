La revista médica, The New England Journal of Medicine, realizó un estudio en alrededor de 5000 trabajadores de la salud de Estados Unidos, que evaluó la efectividad en el mundo real de las vacunas para prevenir enfermedades sintomáticas. El mismo encontró que la vacuna de Pfizer tiene una efectividad del 88,8% en comparación con el 96,3% de Moderna. No obstante, aclaran que ambas vacunas son muy eficaces para prevenir el Covid-19.

Por otra parte, advierten que "se desconoce la duración a largo plazo de la protección y la efectividad de estas vacunas contra variantes emergentes y se debe monitorear para indicar si se necesitan cambios en la composición de la vacuna o en la política de la vacuna".