OTRA RENUNCIA La secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Cecilia Merchán, renunció a su cargo como funcionaria nacional. Merchán, junto a la propia ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, había denunciado en 2019 al entonces gobernador de Tucumán por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña que había sido violada. "Comparto el texto de mi renuncia al cargo de Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad", publicó la ex funcionaria en su cuenta de la red social Twitter. No obstante, aclaró que seguirá "aportando con amor y responsabilidad al proyecto nacional, feminista y popular", y amplió: "Donde me encuentre, solo estaré atada a los sueños y desafíos colectivos".



MEETING Durante el primer día de su gira oficial por Estados Unidos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con el ex secretario de Estado norteamericano John Kerry, a quien invitó a participar de la Cumbre de Alcaldes C40 que se hará en Buenos Aires el año próximo. Además, en su encuentro con el ex candidato presidencial estadounidense y actual director de la Oficina de Cambio Climático, el jefe de Gobierno detalló los objetivos comprometidos por la Ciudad en su Plan de Acción Climática. "Los alcaldes están en la primera línea de respuesta frente al cambio climático. Sin el compromiso de los alcaldes y los gobernadores no es posible llevar adelante la agenda de cambio climático", explicó Kerry, quien destacó el liderazgo regional de Rodríguez Larreta dentro de C40, informó la gestión porteña en un comunicado. CIBERDELITOS Durante el primer año de la pandemia los delitos informáticos crecieron casi un 500%, ya que entre abril de 2019 y marzo de 2020 la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) recibió 2.581 reportes y entre abril de 2020 y marzo de 2021, 14.583. Los datos se desprenden del informe presentado por la UFECI que relevó las modalidades delictivas denunciadas como fraudes, usurpaciones de identidad y maniobras de phishing, las que según determinaron registraron un aumento del 465% durante el período afectado por la pandemia. "Esa tendencia al alza se explicó, en gran parte, a la mayor utilización de medios electrónicos luego del dictado de diferentes medidas de aislamiento y distanciamiento preventivo con motivo de la pandemia de Covid-19. Fraudes bancarios, usurpación de la identidad y acosos fueron algunas de las modalidades delictivas que se detectaron en este período", señalaron desde la fiscalía, a cargo del fiscal Horacio Azzolin. AHORRISTAS VERDES La cantidad de personas que compró dólares creció nuevamente a lo largo de agosto, cuando 697 mil personas adquirieron divisas en las semanas previas a la realización de las elecciones Primarias, según datos dados a conocer por el Banco Central. Se trató de un incremento de 6 mil individuos respecto del registro de julio, de acuerdo con lo indicado en el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario. "Las ´personas humanas´ compraron de forma neta USD 289 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y para atesoramiento, por USD 131 millones y USD 124 millones, respectivamente", sostuvo la autoridad monetaria. El reporte oficial indicó que el promedio de las compras realizadas se mantuvieron por debajo del límite mensual de USD 200 por mes. Las compras per cápita fueron de USD 187, mientras que las ventas alcanzaron los USD 220.