Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. La Serpiente, adaptabilidad, fuerza vital, despertar del instinto. Voluntad, esfuerzo, constancia, supervivencia. Cambiar de piel. Excelente día para la venta y hacer negocios. DÍA 62 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 6 DE LA LUNA 3 ELECTRICA DEL VENADO DEL 20/9 AL 17/10. DÍA 6 DE LA 9NA. SEMANA DEL AÑO, SEMANA ROJA. ESTAMOS EN EL DÍA 25 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR- CASTILLO ROJO DEL ESTE DEL GIRAR. Kin 25 - Serpiente 12 guiada por la Tierra. El Tono 12, es la sociedad, la familia, el clan, el barrio donde habitamos, el país. Es como nos sentimos al brindar ayuda a los demás. Es compartir y aprender a recibir ayuda también, Dar y Recibir. Rige la rodilla derecha y si esta nos está molestando o doliendo, puede tener que ver con las relaciones familiares, cómo las manejamos y cómo nos afectan. También esta energía mal canalizada nos trae dolores en los huesos y músculos. La Serpiente 12 nos pide adaptabilidad a esta sociedad que se mueve a velocidad luz, a poder reinventarnos a cada rato para poder sobrevivir a los tiempos que corren. Sensibles pero a su vez fuertes, no dejarnos impactar de tal modo, que quedamos extenuados y con falta de energías y ganas de seguir. La Serpiente es la energía Kundalini, que nos atraviesa, Unir el cuerpo y el espíritu, en un intento de integrar los dos principios, habitualmente opuestos, de materialidad y espiritualidad. Para llegar a este estado, la Kundalini deberá atravesar mediante ataduras desataduras, bloqueos desbloqueos, especialmente de lo psíquico y lo fisiológico. Tres "nudos" principales: El primer "nudo" en el primer chakra, el chakra raíz, en el perineo. El segundo nudo en el chakra del corazón. El tercer nudo en el entrecejo. Lo sexual o instintivo, los sentimientos y la mente. Cuando la "serpiente" Kundalini se activa, el ser humano obtiene la iluminación, estado evolutivo en que se trasciende la vanidad y se desarrolla la supraconciencia y el amor universal. Amor es dar sin esperar, trascendiendo, sin medir cuanto di y cuanto recibí. Muchas veces escucho y me escucho pensar o decir, "yo hice muchas cosas por él, lo ayude, le preste plata, le regale un montón de cosas y él, nada". Justamente es eso, aprender a dar sin esperar nada a cambio, ni siquiera esperar ser querido. El Universo compensa y ese aprendizaje es evolución. Fácil es decirlo, difícil sostenerlo siempre, pero somos humanos y estamos en el camino de aprender, de superarnos, saberlo es bueno para no juzgarnos tanto pero también es bueno tenerlo en mente y ponerlo en práctica. Excelente día para aprender a querernos, volar los bloqueos y tabúes corporales y sexuales. Buen día para los negocios, para vender algo o promocionar. También buenísimo para selección de personal, operaciones financieras. A no enroscarse, no colapsar tener libertades, sacarnos los prejuicios y reconectar con aquellos placeres que teníamos olvidados. Buenísimo para relaciones sexuales. Grandes momentos de adaptabilidad social, el mago saca cosas impensadas de la galera, nos muestra una realidad que parecía estar escondida, no dejemos el camino antes de tiempo, que las cosas que anhelamos se puedan dar cuando menos lo pensemos. Buena jornada para todos, en mundo está cambiando de piel como la serpiente. IN LAK ´ECH! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar