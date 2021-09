Efemérides del día de la fecha, 25 de Septiembre

DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO Establecido por la Federación Internacional de Farmacéuticos (FIP) en el año 2009, en este día se conmemora la fundación de la misma y se homenajea a estos profesionales por guiar con sus conocimientos a los pacientes, indicándoles como tomar adecuadamente los medicamentos, y por garantizar el acceso a los mismos: "Anticipamos las necesidades de los sistemas de salud y las poblaciones y estamos dispuestos a ampliar y a consolidar nuestros roles en el futuro de acuerdo con las necesidades emergentes y crecientes " fueron las palabras de Dominique Jordan, presidente de la FIP. El tema de este año es "Farmacia: siempre de confianza, al servicio de tu salud" y tiene el propósito de destacar la labor fundamental de los farmacéuticos en estos tiempos que abundan las noticias falsas y la desconfianza en las instituciones: "Nuestra profesión ha confirmado ser un referente de credibilidad al servicio del bienestar de los ciudadanos". Fundada en el año 1912 en La Haya (Holanda) por diversas asociaciones de farmacéuticos europeos, la FIP se creó con el principal propósito de "proteger la farmacia, tanto como profesión como ciencia exacta aplicada, por medios internacionales". A pesar de que la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y, posteriormente, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) pusieron en riesgo su existencia, la FIP continúa vigente y hoy en día agrupa a 137 organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentra la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA).



FALLECE ALEJANDRA PIZARNIK Flora Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril del año 1936 en Avellaneda, Buenos Aires. Proveniente de una familia de inmigrantes rusos judíos, Alejandra fue una de las tantas personas a las que los campos de concentración se llevaron a sus abuelos y tíos. En un intento de alejarla de esa realidad, su madre sembró en ella el amor por la literatura al darle dinero para comprar libros y apartarla de los diarios. Durante su adolescencia sus problemas de peso y su acné atentaron contra su autoestima y Alejandra encontró en la escritura el consuelo que buscaba: "Se ha dicho que el poeta es un gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implica exorcizar, conjurar, y además reparar. Escribir un poema es rearar la herida fundamental, desgarradora. Porque todos estamos heridos". A los 18 años empezó a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA) además estudió periodismo, profesión que ejerció en el futuro escribiendo críticas en diversos diarios. Al año siguiente publicó su primer poemario "La tierra más lejana" (1955), a éste le siguieron "La última inocencia" (1956), "Las aventuras perdidas" (1958) y "Árbol de diana" (1962). En el año 1960 se estableció en París (Francia) y trabajó para la revista "Cuadernos". Cuando regresó al país publicó "Los trabajos y las noches" (1965), obra con la que fue galardonada con el Primer Premio Municipal de Poesía. Más adelante, publicó "Extracción de la piedra de locura", "Los poseídos entre lilas", "Nombres y figuras" y "El infierno musical". Falleció en el año 1972, en Buenos Aires.



SE LANZA "CHIP CHROME & THE MONO-TONES" Un día como hoy en el año 2020, "The Neighbourhood" lanzaba su cuarto disco "Chip Chrome & the Mono-Tones". El mismo está inspirado en el álbum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" (1972) de David Bowie: "Es una enorme inspiración. Bowie me ha ayudado encaminar ´Aquí tienes, esto es un plano, una arquitectura´. No quiero decir que suene como él" manifestó Jesse Rutherford. Entre las canciones se encuentran "Devil´s advocate", "Cherry flavoured", "Pretty boy" y "Middle of somewhere".