Dra. Teresita Rosenbaum

El 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pulmón. Ahora, más que nunca, es importante mantener a nuestros pulmones saludables. Muchas de las enfermedades respiratorias son prevenibles, y la gran mayoría de ellas son tratables y permiten llevar una vida normal con el adecuado tratamiento. ¿Cómo podemos cuidar de ellos? 1. Decile "NO" al tabaco. Es el responsable de 8 millones de muertes al año en el mundo. En Argentina, el 84% de las muertes por cáncer de pulmón se deben al consumo de tabaco. El humo contiene más de 4000 sustancias químicas, muchas de las cuales son tóxicas y pueden causar cáncer. Dejar de fumar es la mejor forma de mejorar la salud pulmonar y general. El cese temprano es esencial para evitar la aparición de enfermedades respiratorias crónicas. 2. Dejar de fumar es posible. Busca ayuda. 3. Decile "NO" al vapeo, la utilización de algún dispositivo electrónico para inhalar sustancias, más frecuentemente nicotina y canabinoides. Hay evidencia creciente de que los cigarrillos electrónicos pueden producir daño pulmonar y disminuye la resistencia natural ante infecciones. 4. Vacunate. Las vacunas salvan millones de vidas al año. No solamente te protegen, sino que también protegen a otras personas. Es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por el otro. 5. Respira aire limpio. La polución mata aproximadamente 7 millones de personas al año en el mundo. La polución ambiental tiene un impacto negativo en la salud y afecta a toda la población. 6. Realizá actividad física en forma regular. Te ayuda a mantenerte saludable y mejora la calidad de vida, independientemente de si existe un problema pulmonar subyacente o no. En particular, en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, corta el círculo vicioso de inactividad, atrofia muscular y falta de aire. 7. Si tuviste COVID, hace los controles de salud pertinentes con tu médico de cabecera, quien te indicará si es necesario que seas evaluado por un especialista en neumonología. 8. Si tenes alguna enfermedad respiratoria, consultá con un especialista para que pueda brindarte el tratamiento adecuado. Este año, y siempre, cuidemos nuestra salud pulmonar.



Dra. Teresita Rosenbaum - Especialista en Medicina Interna y Neumonología (MN 126875 / MP 551205) - NotiCMR - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar- Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606