Hoy, desde las 15.00 horas, recibirán a Argentino de Quilmes en el Estadio Carlos Rubén Vallejos.

Tras la derrota ante Estudiantes (BA), las Auriazules se medirán frente a Argentino de Quilmes con la meta de volver a sumar los tres puntos. Por la quinta fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibirán, desde las 15.00 horas, a Argentino de Quilmes en el en el estadio Carlos Rubén Vallejos.

Las Auriazules irán en búsqueda de la segunda victoria del torneo después de la derrota contra el líder del mismo. La primera victoria fue en su debut cuando vencieron 2-1 a Deportivo Morón; en dicho partido, Puerto Nuevo empezó perdiendo pero rápidamente un golazo de Sabrina Ogrine igualó el marcador y Gisela Salvo, desde el punto de penal, sentenció la victoria.

Por otra parte, en la segunda fecha, empataron 1-1 con Sarmiento de Junín y en la cuarta quedaron libres. Así, en lo que va del torneo, Puerto Nuevo ganó y empató un partido y sólo cayó una vez. Lo que las ubica en el 7 puesto en la tabla de posiciones.

Los demás partidos de la fecha serán: Deportivo Morón vs Liniers, San Miguel vs Camioneros, Almirante Brown vs Ferro Carril Oeste, Deportivo Armenio vs Banfield, Defensa y Justicia vs Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors vs All Boys (todos desde las 15.00). El domingo jugarán: Luján vs Atlanta (10.00), Sarmiento vs Atlas (15.00) y Deportivo Merlo vs Argentino de Rosario (15.00).