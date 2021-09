Breves: Deportivas

IMPORTANTE TRIUNFO DE ARGENTINA FRENTE A IRÁN En su segunda presentación en el Mundial de Vóley Sub 21, Argentina, que tiene entre sus jugadores al campanense Ramsés Cascú, logró una importante victoria frente Irán que le aseguró el pase a la siguiente ronda. En un partido complicado en el que los iraníes se mostraron inflexibles, Argentina ganó 3-2 (con parciales de 25-20, 20-25, 24-26, 25-18 y 19-17). El máximo anotador argentino fue Wilson Acosta con 23 puntos. El siguiente partido del equipo dirigido por Martín López se jugará hoy, a las 11.00, frente a Bélgica.



LOS PUMAS QUIEREN LA VICTORIA Hoy, desde las 7.00, Los Pumas jugarán contra Australia por la quinta fecha del Rugby Championship. Tras la dura derrota frente a Nueva Zelanda (13-36) en Brisbane, el entrenador Mario Ledesma confirmó la formación con la que espera poner fin a una mala racha de cuatro derrotas consecutivas: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Bofelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Santiago Medrano, Julián Montoya (capitán) y Facundo Gigena. RIVER REVOLUCIONÓ SANTIAGO Hoy, a las 20.15 horas, "El Millonario" enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Único Madre de Ciudades, por la Fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol. En un clima marcado por la euforia, cientos de fanáticos recibieron a River con mucho afecto y emoción. Los partidos que dieron inicio a esta fecha finalizaron con la victoria de Vélez 1-0 frente a Sarmiento (Juan Lucero convirtió el gol del triunfo a los 28 minutos del segundo tiempo) y Estudiantes de La Plata empató 1-1 con Platense (el gol del "Pincha" lo marcó Gustavo del Prete mientras que el gol del "Calamar" lo convirtió Matías Tissera). Los demás partidos del día de hoy son: Aldosivi de Mar del Plata vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (13.30), Arsenal vs. Lanús (15.45), Talleres de Córdoba vs. Rosario Central (15.45) y Banfield vs. Atlético Tucumán (18.00). LOS PARTIDOS DEL DOMINGO La fecha 13 continuará el domingo siendo el partido más destacado el de Boca contra Colón a las 20.15. Los demás encuentros serán Unión de Santa Fe vs. Patronato de Paraná (13.30), San Lorenzo vs Defensa y Justicia (15.45) e Independiente vs. Godoy Cruz de Mendoza (18.00) "EL PATÓN" BAUZA PUSO FIN A SU CARRERA DE ENTRENADOR Gustavo Lescovich, representante de Edgardo Bauza, confirmó la noticia y explicó que la decisión fue tomada por "razones personales". A lo largo de su carrera como DT Bauza dirigió Vélez Sarsfield, Colón de Santa Fe, Sao Paolo e hizo historia al darle su primera Copa Libertadores a Liga de Quito (Ecuador) en el año 2008 y a San Lorenzo en el año 2014. MESSI NO JUEGA FRENTE A MONTPELLIER Este sábado a las 16.00 horas París Saint Germain (PSG) jugará contra Montpellier, por la octava fecha de la Ligue 1, en el Parque de los Príncipes. En el día de ayer, el club anunció que la causa de la ausencia de "La Pulga" es una contusión que sufre en la rodilla izquierda y que el domingo será nuevamente evaluado. Cabe recordar que el próximo martes, el equipo francés recibirá al Manchester City por la Champions: "Esperemos que pueda llegar pero tenemos que ser cautos. Veremos la evolución en los próximas días" expresó el entrenador Mauricio Pochettino.